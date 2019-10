Tidligere simultanastronaut fra NASA holder foredrag ved Andøya Spacecenter

Andøy

Ifølge en pressemelding, skal Casswell i foredraget, snakke om månelandingen, og hvordan arven etter Apollo 11 har innvirket på den Internasjonale Romstasjonens suksess. Foredraget har for øvrig fått tittelen Unity on Earth, Unity in Orbit: From Competition to Cooperation in Space.

I dag jobber dr. Caswell som Postdoctoral Researcher ved Lamont-Doherty Earth Observatory, og i tillegg er hun flight controller for selskapet Blue Origin, som utvikler gjenbrukbare rakettmotorer og launch vehicles.

Foredraget finner sted i Romskipet Aurora siste onsdagen i oktober.