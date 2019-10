Feirer 125 årsjubileum lørdag

Andøy

Korpsets Jan Arild Hansen sier til Andøyposten at de er mer enn klare til å gi publikum en festkveld utenom det vanlige.

Mozart og nordlys

– Publikum vil få en musikalsk opplevelse med mange forskjellige nummer fra oss i hornmusikken. Blant annet ett nummer vi kun har spilt to ganger tidligere, i Mo i Rana for 20 år siden og på stevne i Kabelvåg i sommer, sier han. Nummeret han snakker om er intent mindre enn Mozarts «Laudate Dominum». Hornmusikken vil også spille to stykker som Krister Kind Eid har komponert.

– Der er tema nordlys og isøde, sier Hansen.

Eventyrlandet er med

Med på konserten er også bandet Eventyrlandet.

– De har vi hatt konsert med før. De skal spille litt alene og så blir det fellesnummer. Eventyrlandet stiller også med egenproduserte låter, sier Hansen. Bente Alsos og Camilla Laupstad har fått ansvaret som konferansier og skal lose publikum trygt gjennom programmet.

– Underveis blir det historiske tilbakeblikk i form av bilder, sier Hansen.

– Håper på fullt hus

I dag har 125-årsjubilanten 34 medlemmer og for å dekke opp alle instrumentene har de leid hjem Krister Kind Eid, Ingrid Faksen og Kaja Nilsen i anledning lørdagens konsert.

– Vi har øvd i hele høst fram mot denne konserten, og blant annet leid inn Asbjørn Abelseth fra Hærens musikkorps i Harstad som instruktør når vi har hatt øvingshelg, sier Hansen, som håper folk går mann av huse lørdag kveld.

– Ja, vi håper mange vil være med å feire jubileet sammen med oss og at det blir fullsatt i Hisnakul lørdag kveld. Alle er hjertelig velkommen, sier han.