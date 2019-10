Skeptisk til Andøys oppfølging

Andøy

Lorentsen er skeptisk til at det ikke følger sentrale midler med til regjeringens store eldrereform.

– Det er fritt opp til hver kommune om de vil søke midler til dette. Alt er basert på prosjekt i den enkelte kommune. Det første er en pott på 48 millioner kroner i 2019 til innføring og planlegging. Dersom Andøy kommune skal få tatt del i det, må de komme i gang med en gang, oppfordrer Lorentzen. Han opplyser at de har Pensjonisttforbundet i ryggen. Organisasjonen prøver å være en pådriver for å få noe ut av reformen.

Sellevold lovet å komme i gang

Enhetsleder pleie- og omsorg Aud Sellevold var innom pensjonistforeningens medlemsmøte forrige tirsdag.

– Sellevold kunne fortelle at saken kommer til kommunestyret nå i høst, at det skal være et møte om saken på Sortland, samt at hun regner med konkrete innspill fra Eldrerådet, refererer Lorentsen.

Eldrerådet har gitt innspill

Han minner om at Eldrerådet allerede har hatt saken oppe og gitt innspill.

– Jeg håper kommunen forholder seg til de rådene som allerede er gitt, og ikke venter til et nytt Eldreråd skal konstituere seg. Da er trolig løpet kjørt for å få oppstartsmidler for 2019, påpeker han. Lorentsen ramser opp rådene som Eldrerådet allerede har gitt i møte. I vedtaket står det at kommunen bør snakke med pensjonistforeningene. Det mangler gode kommunale planer for oppfølging. Her er problematikk knyttet til ensomhet etc. Videre skriver Eldrerådet at det er en omfattende melding der det er vanskelig å prioritere: Aktivitet og fellesskap er viktig. Likeledes transport til og fra aktiviteter. En aktivitør er viktig for å holde trivselen oppe. Hjemmetjenesten må styrkes for at folk skal få bo lenger hjemme. Dosetter med alarm er satt opp, samt avlastning. Her trekkes Frivilligsentralens rolle fram, de mener den ikke fungerer optimalt i dag, siden det er vanskelig å skaffe frivillige. Eldrerådet mener renovasjon klokken 06.00 om morgenen er problematisk, samt at den tidligere rollen som eldrevaktmester vil være viktig å se på gjeninnføring av. Eldrerådet ser også at det er viktig med kommunal assistanse for tilrettelegging av eldreboliger.

– Lista fra Eldrerådet viser at ideene til ting å gripe fatt i er mange. Nå håper jeg vår nye ordfører tilrettelegger for sak om oppstart allerede i første kommunestyremøte, slik at vi kommer i gang med planlegging. Kommunen bør få samarbeidspartnere for å få tilgang til prosjektmidler for å få gjort mest mulig ut av det som er tilgjengelig. Det finnes nok av private kommersielle som har apparat for å drive prosjekt innenfor eldreomsorg. Det har ligget i kortene helt siden Fremskrittspartiets initiativ til denne reformen, at det skal gjøres en jobb for å få bedre eldreomsorg. Da er det viktig at kommunen kommer på banen med en gang, og sørger for å gjøre maksimalt ut av det som finnes tilgjengelig, oppfordrer Lorentsen.