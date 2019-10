10 av 14 er menn

Andøy

Senterpartiet har rent flertall med 14 av 23 representanter i kommunestyret. 10 av dem er menn. I formannskapet klarte de likevel å få valgt inn halvparten menn og kvinner, men hvis de faste kvinnene Lill Pettersen og Tone Fredriksen eventuelt melder forfall, vil formannskapet få problemer med å holde kvinnebalansen som ifølge kommuneloven så langt som mulig skal være halvt om halvt kvinner og menn.

Mannsdominert varaliste

På varalista har Sp en mann på første plass, en kvinne på andre plass, dretter fire menn, så en kvinne og så en mann. Ordfører Knut Nordmo er enig i utfordringen, men ser ikke hvordan Sp kunne ha fått flere kvinner inn.

– Vi var nøye med å satse kvinnebalansen i forbindelse med nominasjonen. Helt ned på 26 plass, plasserte vi kvinne og mann annenhver gang. Vi hadde riktignok bare en kumulert, den første. Resten overlot vi til velgerne å avgjøre, sier Nordmo. Han er for øvrig fornøyd med at de har fått inn unge folk i kommunestyret. Blant andre Jacob Mortensen på 19 år.

– Vi hadde også en kvinne på 22. plass som fikk så mange kryss at hun endte på 12. plass. Vi har fått flest menn inn ved hjelp av personstemmer, men akkurat det kan vi ikke gjøre noe med. De som reagerer på dette, kunne i så fall gi oss et råd om hva vi kunne gjort annerledes, sier Nordmo.

Kryss en kvinne

Andøyposten har spurt SV’s førstedame Lill Inger Berg- Olsen om hun har et råd.

– Problemstillingen ved at menn får flest kryss er ikke ukjent i noe parti. Vi i SV og flere andre partier gikk ut på Facebook og frontet kampanjen «Kryss en kvinne». Det gjorde at folk fikk et fokus på akkurat det. Jeg registrerte ikke at Sp gjorde det, sier hun.

Mer opptatt av ungdom

– Fokuserte dere på kampanjen i valgkampen?

– Vi hadde nok hørt om kampanjen, men Sp følte at vi hadde tatt bra vare på kjønnsbalansen i lista. Vi var nok mer opptatt av å få oppmerksomhet på ungdomsrepresentasjon, sier Nordmo.