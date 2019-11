– Kan ikke ha en rolle i den kommunale planprosessen

Andøy

Både Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet mener at konsekvensene av satellittoppskyting fra Andøya er for dårlig utredet med tanke på fiskerinæringen.

Man er bekymret både for rakettsøppel på havbunnen og at fiskerne må forlate fiskefelt når oppskyting skal skje.

Norges Fiskarlag anmodet derfor til et møte mellom fiskarlaget, Andøya Spaceport AS, Andøy kommune og Nærings- og fiskeridepartementet. Det vil ikke departementet være med på, i hvert fall ikke nå.

– Planprosessen for Børvågen er et forhold mellom Andøya Space Center, Andøy kommune og de ulike aktørene som vil berøres av Andøya Spaceport. Det er Andøy kommune som er ansvarlig for prosessen, som må vekte ulike interesser opp mot hverandre og vurdere hvilke avbøtende tiltak som vil være tilstrekkelige. Andøy kommunes vedtak i saken kan påklages til fylkesmannen i Nordland. Nærings- og fiskeridepartementet kan ikke ha noen rolle i den kommunale planprosessen, hverken som eier av Andøya Space Center eller som ansvarlig for fiskeripolitikken i Norge, skriver kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel på spørsmål fra VOL om man vil delta i et slikt møte som fiskarlaget ber om.