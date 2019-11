Dette er vinneren av The Whale-konkurransen

Andøy

Det skjedde på en pressekonferanse i Hisnakul i Andøy i dag.

VOL sendte direkte fra pressekonferansen.

Styreleder i The Whale, Benn Eidissen, kunngjorde vinneren.

– Prosjektet er ei god blanding av folk som er glad i Andenes og det offentlige som har et felles mål. Dette prosjektet skal videreutvikle ikke bare Andenes, men hele landsdelen. Den felles innsatsen som har vært og er, gjør dette prosjektet, som vil koste mellom 300-400 millioner kroner, mulig å realisere. Velkommen til en historisk dag, sa han like før han kunngjorde vinneren.

Så var det duket for kåring.

Daglig leder Børre Berglund åpnet så konvolutten for å kunngjøre vinneren.

De fire finalistene i arkitektkonkurransen for The Whale er de norske kontorene Snøhetta og Reiulf Ramstad og danske Dorte Mandrup. Den fjerde finalisten er et dansk/norsk samarbeid der Bjarke Ingels Group, BIG har gått sammen med ungt norskt miljø, ELEMENT.

Beglund kunngjorde at vinneren er arkitektkontoret Dorthe Mandrup AS København. Dette forslaget var også det forslaget som var mest populært under Vol sin avstemning.

– Vi er tilfredse med materialet vi har jobbet med. Det var fire forslag på hver sin måte løste den oppgaven vi ga dem på en meget god måte. Vinneren har tegnet et bygg som kan trekke til seg folk. Bygget som vinneren har tegnet ligger fint i terrenget og passer godt inn i et hav som ofte er opprømt, sa Berglund.

Vol kommer tilbake med mer...