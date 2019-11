Direkte fra klokken 11:30: Nå avsløres vinneren av The Whale-konkurransen

Andøy

I konkurransen har det vært stor interesse. 37 arkitektkontorer melde sin interesse, og fire ble altså med videre. De fire finalistene i arkitektkonkurransen for The Whale er de norske kontorene Snøhetta og Reiulf Ramstad og danske Dorte Mandrup. Den fjerde finalisten er et dansk/norsk samarbeid der Bjarke Ingels Group, BIG har gått sammen med ungt norskt miljø, ELEMENT

Oppgaven de fikk var å tegne et bygg som var en attraksjon i verdensklasse, med et respektfullt forhold til omgivelsene, at det skulle være bærekraftig og innenfor et realistisk budsjett.

I forbindelse med fremleggelsen, er forslagene anonymisert. Dette for at juryen ikke skal vite hvem som har laget de forskjellige forslagene.