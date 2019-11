Andøy bekymret når staten tvinger havne-vedlikeholdet over på fylket

Andøy

Det er NRK Nordland som skriver dette.

I løpet av 2019 har staten solgt unna fiskerihavner langs hele kysten.

Kystverket har som mål å eie under 500 fiskerihavner innen året er omme. Dette gjelder havner som ikke har aktiv næringsvirksomhet.

De havnene som ikke selges i år skal fylkeskommunene overta etter nyttår.

Nordland, Troms, Finnmark, Trøndelag og Møre og Romsdal har så langt nektet å skrive under på avtalen. De andre fylkeskommunene har godtatt.

Ifølge næringsråden i Nordland, Ingelin Noresjø, er det 120 millioner som skal fordeles ut på de gjenværende fylkene.

Troms, Finnmark og Møre og Romsdal vil få i underkant av 40 millioner kroner, mens Nordland vil få litt mer på grunn av et større antall fiskerihavner.

– Det er ikke nok penger, og da mener vi det er uforsvarlig. Vi kommer ikke til å godta den avtalen, sier næringsråd i Nordland Ingelin Noresjø (KrF) til NRK.

Andenes havn sliter

Havna på Andenes er en bærebjelke i lokalsamfunnet. Men de siste årene har fisket i kommunen gått nedover. De krevende værholdene gjør at havna er utrygg for fiskerne, mener ordfører Knut Nordmo ifølge NRK.

Ifølge ordføreren har Andenes havn vært avhengig av Kystverkets mangeårige kompetanse. Det er nå slutt.

– Det bekymrer meg. Fylkeskommunene har ikke de økonomiske musklene til å gjennomføre dette. Det må statlig finansiering til, sier Nordmo til NRK.

Ordføreren minner om da moloen i Bø ble skadet da stormen i januar herjet som verst.

Kostnadene til skadene endte på minst 15 millioner kroner, noe som er en stor jafs av budsjettet for reparasjon og vedlikehold.

– Det sier seg selv at dette er en underfinansiering. Reparasjonen i Bø er nesten hele budsjettet for Nordland alene. En slik prioritering kan bli katastrofalt for fiskehavner, spesielt om vi får en ny uværsvinter med små ressurser, fastslår Nordmo overfor statskanalen