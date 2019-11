– Har ikke kapasitet til Andøybrua nå

Andøy

I desember i fjor bevilget kommunestyret i Andøy 300.000 kroner til nye gatelys på Andøybrua.

Vil ordne lys på Andøybrua Ordfører Jonni Solsvik håper det snart blir lys på Andøyabrua igjen. – Det er ikke bra at det er lys i ei eller pærer, sa Solsvik i kommunestyret mandag.

I april tok Andøylistas John Helmersen opp saken i kommunestyret.

– Det står her at Andøybrua ikke er igangsatt. Det er trafikkfarlig for fotgjengere og myke trafikanter som ferdes der. Når kommer arbeidet i gang? Jeg håper Andøy Energi kan prioritere saken før mørket igjen senker seg til høsten, og sørge for at det blir mye lys og varme, sa Helmersen.

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen kunne da ikke gi noe svar på dette.

I formannskapet mandag ble det på nytt spurt om gatelysene på Andøybrua da man behandlet rapporten over kommunens investeringsprosjekter.

– Eksternt firma?

– Er det mulig å få et eksternt firma til å gjøre jobben, spurte Senterpartiets Per Kristian Spjelkavik Elvan.

Teknisk sjef Arne Blix svarte at Andøy kommune har gitt oppdraget til Andøy Energi AS og man derfor ikke kan gi oppdraget til noen andre. Blix viste også til at Andøy Energi AS ikke har kapasitet til å utføre jobben nå.

– Men det er det kanskje noen andre her som kan svare bedre på, sa Blix og tenkte sikkert på at Andøy Energis direktør Kjell-Are Johansen er medlem av formannskapet for Arbeiderpartiet.

– Nå må vi passe på hattene våre, skjøt ordfører Knut Nordmo inn.

Andre oppdrag

Dagen derpå kan imidlertid Johansen svare på spørsmålet til VOL.

– Vi holder på med 22 kV-linja fra Skarstein til Andenes. Der bruker vi det meste av kapasiteten vår. Vi har hele tiden andre prosjekter som dukker opp, sier Johansen.

Han peker også på at man har gjort en stor jobb med feilsøking og -retting på gatelysene i Merkeveien på Andenes.

– Jeg vet at det er stor etterspørsel etter gatelysene på Andøybrua, men jeg kan ikke garantere at vi kommer i gang før jul, sier Johansen.

Han sier at lysarmaturene skal byttes og at det skal byttes deler i en sikringsanordning.

– Armaturene er kjøpt inn og ankommet, så det gjenstår å få byttet dem ut, sier han.