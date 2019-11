Spanderer middag på Andøy-studenter

Andøy

Bakgrunnen er et stedsutviklingsprosjekt de gjennomfører, og ved å invitere Andøy-studenter i de tre byene, håper Samskap å få kunnskap om hva som skal til for å gjøre Andøy mer attraktiv for unge.

– Ungdommen er fremtida til Andøy og vi ønsker å høre hva som skal til for at de flytter hjem etter endte studier, sier Samskap-leder Brita Erlandsen.

Hun vil selv være til stede, sammen med prosjektleder for stedsutvikling, Siv Loe, og næringskonsulent Robin Vestgård på det første middagsmøte, som er i Oslo denne uken.

– Det er selvfølgelig gratis å delta, men husk å send påmelding, sier Loe.