Bekymret over mobildekning

Andøy

Telenor avvikler mer og mer av det gamle fasttelefon-nettet. Turrell skriver at det nå er halvannet år siden bedriften fikk varsel om fasttelefonen ville bli stengt i september 2018. Stengingen er så langt ikke gjennomført.

Ny Andøy-bygd må stole mobiltelefon: Skjoldehamn mister fasttelefon Telenor vil legge ned telefonsentralen i Skjoldehamn. – Vi har lagt ned 600 sentraler over hele landet, sier Arne Quist Christensen i Telenor.

– Vi kan ikke se at dere har jobbet videre med problemstillingen vår, det hele er på stedet hvil. Andøy Kommune har hatt flere møter med Telenor vedrørende mobildekninga i Andøy kommune, og da spesielt med fokus på den svært dårlige dekninga på Hinnøysiden av kommunen hvor vår bedrift er lokalisert, uten at de møtene har gitt resultat, skriver Turrell til Telenor.

Rådmannen i Andøy vil slutt på dårlig mobildekning på østsiden av Andøya Ber Telenor om å ordne opp raskt Andøy kommune har store utfordringer med manglende mobildekning i området rundt Dverberg. Nå krever de at Telenor kommer på banen.

Hun viser videre til at såkalt IP-telefoni (telefon via internett) har fungert dårlig og at det ikke er noen løsning å sette opp en egen mobiltelefonantenne.

– En ting er at vi skal ha ei fullgod telefondekning, men hva med de 3- 4 tusen kundene som er innom oss hvert år, det bør være i Telenors interesse å gi også dem ei fullgod mobildekning, skriver Turrell, og fortsetter:

– Trist er det at reiselivs-Norge, som i hovedsak ligger i utkant-Norge, ikke er betydningsfullt nok til å kunne forvente seg å ha telefonkontakt på en akseptabel måte med omverdenen. Vi setter vår lit til og forventer å få ei like god fremtidig telefondekning som vi i dag har via fasttelefonen.

Andøybygder mister fasttelefonen Åknes på Andøya har mistet fasttelefonen. Bø på Andøya står for tur. – Vi har for få abonnenter på disse sentralene, sier Per Arild Meling i Telenor.

Telenors kundeservice svarer at fasttelefonen ikke blir stengt før man har en alternativ løsning på plass.