Oliver Twist slår alle rekorder

Andøy

– Vi jublet høyt i fjor da vår billettsjef, Anita Spjelkavik kunne rapportere om 568 forhåndssolgte billetter den 20. november til Scrooge. Aldri før hadde vi nådd et så høgt tall, så tidlig. Søndag 17 november i år slo vi knock-out på også denne rekorden da vi passerte 600 solgte billetter. Det er dermed viktig for oss å melde til vårt trofaste publikum at de bør sikre seg billetter nå.Det begynner allerede å bli få billetter igjen på noen av forestillingene. 21. desember er det – for eksempel – bare rundt 50 seter ledig, sier Spjelkavik.

Tror på utsolgt

De siste årene har forestillingene mellom helgene vært utsolgt før julaften. Nå ser det ut til at vi kan selge ut de to forestillingene før jul også. Vi har faktisk aldri solgt ut midnattsforestillingen. En av våre mest rutinerte teknikere, Bendik Myrvang har sagt at i år tror han at han kan få oppleve en utsolgt natt-premiere. Nå er vi stadig fler som tror han kan få rett i det, sier produsenten.

Klipper håret for rollen

Kaja Wiik Edvardsen og Selma Celine Nilsen deler på rollen som den foreldreløse Oliver Twist. De to Andøy-jentene ofrer alt for hovedrollen i stykket. Allerede én måned før premieren har de lært seg alle replikkene utenat, nå øver de på helt nye sanger og snart ofrer begge skulderlangt hår til fordel for guttesveis.

Nordnorsk Oliver

– Vi er veldig stolte over å kunne by vårt publikum en helt ny versjon av den 180 år gamle historien. Det er Nikoline Spjelkavik og Victoria Røising som har laget både manus og helt ny musikk til det som blir den første nord-norske versjonen av stykket. Musikken er spilt inn i Trondheim sammen med Magnus Børmark. Magnus samarbeidet med Nikoline og Victoria både på Different Kinds of Stars og Love and the Ocean. Han er nok mest kjent som gitarist i bandene Gåte og 22, men har i de senere årene jobbet mye med teatermusikk hos Trøndelag Teater, sier Svein Spjelkavik.

Mørkere

– Vår versjon av Oliver Twist ligger nærmere opp til Charles Dickens originaltekst enn mange av de tidligere musikalversjonene. Vi vil minne publikum på at det også i dag finnes barn som lever under like tøffe forhold som Oliver. Stykket er nok mørkere enn tidligere juleforestillinger, men vi lover en teateropplevelse som beveger. Så sikre er vi på at dette blir trist og fint at vi selger pakker med tørkeservietter. Vi har gitt dem et eget merke. Vi kaller dem bare «Oliver Trist», sier Svein Spjelkavik. Han påpeker at stykket anbefales for barn over 8 år.