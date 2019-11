Venter på brannteknisk godkjenning

Andøy

I årsmeldingen fra Andøy Havn KF står følgende:

– For den mindre flåten har Andøy Havn KF i samarbeid med Andenes havneservice AS etablert ei flytebrygge beregnet som bunkersbrygge. Andøy Havn KF står for bryggen, mens Andenes Havneservice AS skal stå for bunkersdelen. Bryggen ble etablert i juni. Ferdigstillelse av bunkersdelen er ikke gjennomført.

Styreleder Haugen håper nå at også bunkersdelen skal være på plass før vintersesongen setter inn.

– Alt utstyret er på plass, men vi må en brannteknisk godkjenning av anlegget. Det ble leid inn en konsulent for å utarbeide alle dokumentene, og dette er nå sendt inn for godkjenning, sier Haugen til VOL.

Muligheten for å fylle drivstoff på en sikker måte er noe som har vært etterspurt av fiskerne på Andenes.

Nå ser det ut til at de blir bønnhørt.