Da Solan Gundersen besøkte Andøy

Andøy

Flåklypa-universet er skapt av forfatteren Kjell Aukrust, og ble levendegjort av Ivo Caprino i den legendariske dukkefilmen Flåklypa Grand Prix fra 1975.

«Alle» i Norge visste med ett hvem sykkelreparatør Reodor Felgen, Solan Gundersen og Ludvig var, og det er nok mange som har adoptert Solans berømte replikk «Dra meg baklengs inn i fuglekassa.».

Senere er der bitt flere historier om Flåklypa og i 2018 kom filmen «Månelyst i Flåklypa», der Reodor Felgen, Solan og Ludvig skal bygge en månerakett.

Filmen fra 2018 var imidlertid ikke første gangen Solan ble skutt opp med rakett. Det skjedde allerede i det omtalte juleheftet fra 2010, der Solan og en ung kjenning av Reodor drar til Andøya. Den unge gutten skal delta på Space Camp.

De kjører til og med bilen Il Tempo Gigante opp på Ramnan og til observatoriet Alomar. Der møter de Odd Roger Enoksen.

– Vi tok kontakt med Aukrust-stiftelsen og Egmont og har fått tillatelse til å gjøre hele dette ni år gamle juleheftet tilgjengelig for deg her på narom.no som en førjulsgave fra oss til deg! Det betyr at du kan lese hele heftet her på siden, skriver Narom (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) på siden der heftet kan leses.

Hele heftet kan du lese her.