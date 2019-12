Vil sette opp 26 vindturbiner på Andmyran

Andøy

Andmyran Vind AS har sendt inn sin miljø. transport og anleggsplan (MTA) for vindkraftverket på Andøya.

Andmyran har sendt inn detaljplan: – Utbygger må selv vurdere om de rekker å bygge innen fristen – Andmyran vind må selv vurdere om de rekker å bygge innen fristen, sier Rune Flatby i Norges vassdrags- og energidirektortat (NVE).

Planen er ikke tatt opp til behandling hos NVE og NVE sier at lang saksbehandlingstid kan være en risiko for utbyggeren.

Oppstart i mai 2020

I planen fremkommer det at man vil starte med bygging av veier og oppstillingsplasser i mai 2020.

• I juli skal man begynne med transformatorbygget og servicebygget.

• I juli 2020 skal man også starte med fundamentene til de 26 vindturbinene.

• I januar 2021 skal man etter planen starte med elektriske arbeider, koblingsanlegg og transformator.

• I juli 2021 skal man starte med monteringen av vindmøllene, og det arbeidet vil pågå helt frem til desember 2021, som også er fristen for at anlegget skal være i drift.

To typer vindturbiner

Som nevnt ønsker man å sette opp 26 møller fordelt på 11 turbiner med en navhøyde på 122,5 meter og 15 møller med en navhøyde på 135 meter. Rotordiameteren er 155 og 130 meter.

NVE setter ned foten: Ingen vindkraftverk får forlenget frist Etter 2021 vil det ikke bli gitt forlenget frist for idriftsettelse av vindkraft. 90 vindkraftanlegg får dermed kniven på strupen.

Internvegnettet vil strekke seg over 18 kilometer og det interne ledningsnettet vil bli på 25 kilometer.

Fire endringer

Andmyran Vind AS søker om fire endringer av konsesjonen.

• Den første gjelder servicebygg. Her var planen å bruke bygg i den tidligere militærleiren i Skarsteindalen.

Nordmos vindkraft-svar: – Positivt for noen, negativt for andre – Hvordan har Andøy kommune tenkt å ta vare på innbyggerne i de berørte områdene, spurte Kari Vik fra kommunestyrets talerstol. – Vi har ingen reell mulighet til å stoppe vindkraftkonsesjonen, svarte ordfører Knut Nordo.

– Andmyran Vindpark ser nødvendighet i å etablere et servicebygg inne i planområdet av praktiske årsaker, heter det i søknaden.

Bygget blir på 200 kvadratmeter, og skal plasseres i samme område som transformatorbygget ved Tordalshågen.

• Det andre endringspunktet er adkomstveier.

– Endring av planområdet og reduksjon av antall turbiner har gjort at behovet for adkomstveier har endret seg. Det er ikke lenger nødvendig å ha adkomst fra nordenden av planområdet ved Skarstein mens det i sør har etablert seg et nytt behov. På bakgrunn av dette søkes det nå om adkomst via eksisterende veinett sør for Gårdselva og i Breivik mot Sverigedalsvatnet, heter det i søknaden.

I tillegg søker man om å etablere en vei mellom planområdene i den sørlige delen av vindkraftanlegget.

• Man ønsker også å øke internspenningen i anlegget fra 22 kilovolt (kV) til 33 kV.

– Grunnet, i hovedsak, høye tapskostnader og problematikk rundt kortslutningsstrømmer er det gjort en ny vurdering av internt spenningsnivå hvor 33 kV er ansett som et bedre alternativ, heter det i søknaden.

• Det fjerde punktet er en endring av typen transformator man skal ha i anlegget.

Behandling

MTA-planen skal ut til høring når NVE har behandlet den. Det vil skje etter at NVE har hatt et møte med utbygger for å å gå gjennom planen og eventuelt rette opp ting NVE mener ikke er bra nok.

NVE sendte nylig ut en pressemelding der Andmyran var ett av flere vindkraftverk i Norge som ligger dårligst an i løypa for å nå fristen med et ferdig anlegg innen 31. desember 2021.