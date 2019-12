Berger Åse barnehage

Andøy

Kommunestyret må gjøre store kutt i tjenestetilbudet for å få et budsjett i balansen. Rådmannen la frem sitt forslag med en rekke dramatiske kuttforslag.

Mener nedleggelse av barnehage er «flaut for Sp» Det var fullt hus og stort engasjement på Åse grendehus da ordfører og lokalpolitikere møttes for en dialog om fremtiden til Åse barnehage. – Ingen av oss har lyst til å gjøre dette, sa ordfører Knut Nordmo.

I dagens kommunestyremøte skulle kommunestyret først behandle barnehagestrukturen i Andøy siden det ville ha budsjettmessige konsekvenser.

SVs Jitse Buitink la frem et forslag om å utsette saken til etter at vårens hovedopptak til barnehagene var unnagjort.

Forbehold om nedlegging av barnehagen på Åse Formannskapet i Andøy gikk mandag inn for å legge ned barnehagen på Åse, men alle tok forbehold, også Senterpartiet, som kan avgjøre saken på egenhånd.

– Vi skyter seg selv i foten ved å legge ned en velfungerende barnhage, sa Buitink.

Senterpartiet ba deretter om et gruppemøte på fem minutter. Flere av tilhørerne stusset over at Sp tok gruppemøte uten sine samarbeidspartnere Høyre og Fremskrittspartiet.

– Dette er som å skyte seg selv i foten Rådmannen foreslår å legge ned Åse barnehage for å spare inn på kommuneøkonomien. Lokalbefolkningen frykter det vil gå ut over bolyst.

Gruppemøtet varte i rundt 25 minutter og da møtet startet igjen, tok Pettersen ordet.

– Vi støtter ikke utsettelse av saken, da vi har Åse barnehage inne i vårt budsjett, sa Pettersen.

Dermed blir ikke barnehagen på Åse nedlagt.