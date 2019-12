Budsjett ble vindkraftdebatt

Andøy

Senterpartiet la frem et budsjettforslag med endringer på 2,2 millioner sammenlignet med rådmannens budsjettforslag. Det fikk også støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet.

Berger Åse barnehage Åse barnehage legges ikke ned slik rådmannen har foreslått. – Vi har Åse barnehage inne i vårt budsjett, sa Senterpartiets Lill Pettersen.

Fremskrittspartiets Halvar Rønneberg har utarbeidet et eget budsjettforslag, men valgte å ikke fremme det.

– Grunnlaget for forslaget forsvant når eiendomsskatten ikke ble redusert. Jeg vil derfor støtte Senterpartiets forslag, siden det har i seg mange av de tingene vi var opptatt av, sa Rønneberg.

Høyres Matz Abrahamsen sa han at han ikke har vært med på Senterpartiets budsjettforslag, men at han ble tidlig informert om forslaget.

Saken om Åse barnehage splittet opposisjonen og gjorde at Ap og MDG la frem et budsjettforslag med nedleggelse av Åse barnehage, mens SV la frem et nokså likt forslag men uten nedleggelse av Åse barnehage.

Vindkraft

Senterpartiet øker anslaget for inntekter fra det planlagte vindkraftverket på Andmyran med 500.000 kroner i 2021 og 1,7 millioner kroner i 2022 og 2023. Ap/MDG og SV har ikke regnet med inntekter fra vindkraftverket

– Jeg er redd for at vindkraftverket ikke blir realisert. Planen er ikke tatt til behandling og det blir ankebehandling. De har nå år på seg til å bygge, sa Kjell-Are Johansen.

– Jeg vil ikke se vindmøller på Andmyran. Det er et veldig, veldig dårlig prosjekt, og jeg vil kjempe mot helt til alt står oppe. Jeg gir meg ikke selv om spaden står i jorda, sa Robert Svendsen (MDG).

– Vi har, slik jeg ser det, ingen mulighet til å stoppe vinkraftprosjeket. Det er NVE som avgjør. Vi forventer å få noe igjen dersom mølleparken blir utbygd. Vi har lagt til grunn en investering på 1,5 milliarder. Det vil gi oss 7 millioner kroner i eiendomsskatt. Dersom investeringen blir større, kan vi få opp mot 10 millioner i inntekter, sa ordfører Knut Nordmo.

Tiltak

Senterpartiet endrer på flere tiltak som rådmannen ville kutte.

• Bassengene blir bare sommerstengt og ikke i sju måneder. Man opprettholder 50.000 til kulturmidler, og beholder delvis tilskudd til Andøy næringsforening (100.000 kroner) og Andøy reiseliv (75.000 kroner).

• Man beholder sceneinstruktøren, 100.000 i tilskudd til barn/unge, 142.000 kroner til frivillig arbeid og 280.407 til 50 prosent stilling ved helsestasjonen.

• Det er videre avklart at Åse barnehage ikke legges ned og at gatelysene ikke slukkes. Man beholder også en lærerresurs ved voksenopplæringen til 300.000 kroner.

• Innenfor landbruk vil man gi 80.000 i tilskudd til Midtre Hålogaland landbrukstjeneste og opprettholder 100.000 kroner til vedlikehold av ferister.

Inndekning

Dette skal også dekkes inn. Økte inntekter fra vindkraftverket er nevnt.

• Man forventer ytterligere 1 million kroner i redusert sykefravær i 2020 og 1,5 millioner kroner fra 2021. Men vil spare inn 100.000 i utbetaling til sosialhjelp.

• Man utsetter investeringer slik at man sparer 1 million kroner. Dette gjelder blant annet ny barnehage på Andenes som utsettes til 2021.

• Sp reduserer også avsetninger til disposisjonfond, forventer 500.000 kroner mer i aksjeutbytte og litt øk skatteinngang.

Opposisjonen

Ap, SV og MDG ville på sin side videreføre stilling stilling til rusarbeid, beholde bevilgning til demensteamet og opprette en egen stilling for å søke kommunale tilskudd til ulike prosjekter. De tre partiene vil også ha tilbake de kommunale utvalgene for å få flere personer engasjert i lokalpolitikken.

Kutt i administrasjon

Inndekningen skjer gjennom økt anslag for eiendomsskatt. Dette skal komme fra etableringer som Andfjord Salmon, Andøya Spaceport og The Whale.

Man vil i tillegg slå sammen stillingen som skolefaglig rådgiver og enhetsleder barnehage, redusere publikumstjenesten i Rådhuset og ta ut 500.000 kroner i økt aksjeutbytte.

Må utrede ledelsen

Kommunestyret valgte også å be rådmannen utrede effektivisering av kommunens ledelse og administrasjon innen 1. juni neste år.