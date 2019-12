Hun blir direktør for fiskehelse i Andfjord Salmon

Andøy

Dette står å lese i en pressemelding.

Selskapet på Andøya i Vesterålen har som ambisjon å skrive havbrukshistorie, blant annet gjennom å tilby laksen optimale betingelser for fiskevelferd og fiskehelse. Andfjord-laksen kan ikke rømme eller utsettes for lakselus eller farlige alger.



«En laks som trives, er en laks som vokser. Fiskehelse er enormt viktig forAndfjord Salmon. Derfor er vi svært glade for at Christine har valgt å begynnehos oss. Hun kjenner dessuten allerede godt til oss», forteller styreleder Roy Bernt Pettersen i pressemeldingen.

For Thomassen er ikke Andfjord et nytt bekjentskap. I utviklingen av konseptet og teknologien har Thomassen vært sentral i prosessen. Da som seniorkonsulent fra Åkerblås avdeling i Vesterålen, et av landets fremste selskap i bransjen.

«Andfjord Salmon er et av de meste spennende og nye initiativene jeg har vært involvert i. Jeg hadde ingen planer om å slutte i Åkerblå, men da sjansen kom, ønsket jeg å fortsette sammen med gründerne av selskapet. Jeg gleder meg veldig til å bidra med fiskehelsekompetanse i dette inspirerende og utviklende miljøet framover», sier Christine Thomassen i pressemeldingen.

Thomassen har jobbet 24 år med fiskehelse, er utdannet veterinær og starter i den nye jobben 1. januar 2020.

«Vi er svært stolte over at vi er et attraktivt sted for svært kompetente mennesker. Vi har et langsiktig mål om å bygge ny, stor og bærekraftig virksomhet på Andøya. I så måte er rekruttering umåtelig viktig», sier Pettersen.