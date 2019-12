- Det blir ikke jul uten et par nattskift

Andøy

Hver eneste jul siden 1985 har teaterklubben på Dverberg satt opp juleforestilling i bygda. Årets forestilling, Oliver Twist sletter stadig nye rekorder. Torsdag 12. desember ble siste billett til midnattforestillingen solgt.

– På 34 år har vi aldri opplevd å selge ut den spesielle forstillingen, som ikke er ferdig før midt på natten, sier produsent Svein Spjelkavik hos Teaterklubb ’81.

Da VOL og Andøyposten besøkte teatersalen søndag ettermiddag for å lage nett-TV-sendingen, så var det solgt totalt 1.200 av 1.320 billetter.

– For de som liker tallmagi; vi har 120 billetter igjen, sier Spjelkavik i sendingen.

100 unge skuespillere

I sendingen møter du Kaja Wiik Edvardsen som spiller Oliver Twist. Hun er en av rundt 100 unge skuespillere involverte i årets juleforestilling.

Nettflix-aktuelle Mette Spjelkavik Enoksen dukker opp i rollen som Olivers mor i årets juleteater, og i sendingen tar hun deg med på omvisning i det magiske kostymeloftet til Teaterklubbb’81.

Musikk, manus og instruksjon

Nikoline Spjelkavik og Victoria Røising har laget både manus, musikk og stått for instruksjonen.

De to unge scenekunstnerne har hatt et travelt år og vakte oppsikt med forestillinga Love and the Ocean som hadde premiere under Festspillene i Nord Norge i sommer. I sendingen forteller de hvordan de har jobbet fram årets juleteaterforestilling.