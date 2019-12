Vant ti år med busskjøring i Vesterålen

Andøy

Selskapet har også vunnet Lofoten. Boreal mottar 95 millioner kroner i vederlag for kjøringen i de to regionene. Kontrakten inkluderer det meste av skyss, inkludert skoleskyss til grunnskole og videregående skole og andre rutebusser, men ikke noen spesielle kommersielle ruter, som flybuss.

Tidligere lå Andøy inne som eget konkurranseobjekt, men ble i årets anbudskonkurranse slått sammen til ett område sammen med Lofoten.

Boreal har også dagens kontrakt. Selskapet har hatt avtale de ni siste årene.

Fire tilbydere leverte fem godkjente anbud og den samlede kontraktssummen mangler bare noen titalls millioner kroner på å nå en milliard kroner for tiårsperioden.

De tre andre som leverte godkjente anbud i tillegg til Boreal buss AS, er Nordlandsbuss as, L/L Setesdal bilruter og Tide buss as. Frist for selskapene til å klage på valg av tilbyder er onsdag 08.01.2020 kl. 12:00, opplyser Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

-Dette er et stort buss-anbud i Nordland. Boreal får et oppdrag som skal gi stabil og trygg offentlig kollektivtransport for de reisende i to store regioner, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Boreal sier til VOL at selskapet ikke kommenterer kontrakter før de er underskrevet.