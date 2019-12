Andøy

Coop Marked Dverberg har vært mye omtalt i Andøyposten for sin flotte vekst etter at Susann Nordmo overtok som butikksjef i 2012. I januar 2014 vant butikken snittsalgkonkurransen på frukt og grønt i konkurranse med Coop Nordland sine 250 butikker. I oktober samme år vant Nordmo Merkurprisen for ekspansiv utvikling. Da årsresultatet for 2014 kom, sprengte butikken alle omsetningsrekorder med en økning på 10 prosent fra 2013. I 2018 kom butikken på andre plass i Opplysningskontorets NM i frukt og grønt. Etter det Andøyposten erfarer ble regnskapet for 2018 gjort opp i balanse, mens man nå i år har opplevd nedgang gjennom hele året. Den er nå forsterket mot slutten. Driftssjef Enge sier at trenden har snudd på Dverberg, uten at det er noen logisk forklaring på det.

Plettfri butikk

– Nordmo og gjengen hennes har alltid hatt en plettfri butikk, men det siste året har vi merket en nedadgående kurve. Vi hadde videre planer for renovering etter forrige runde med ny frys og bakeri i januar 2018, men vi ønsket å forsikre oss om at butikken tålte kostnadene. Denne investeringen er nå lagt på is på grunn av den svake omsetningsutviklingen, fortsetter Enge. Videre sier han at tapet ikke har kommet over natta, men over tid. Enge er klar på at dette ikke kan vedvare, for da er det fare for butikkens eksistens.

Kundesvikt

– På lik linje med våre konkurrenter, avvikler Coop butikker som blir vurdert som varig ulønnsomme, sier han. Enge sier at all den tid butikken drives plettfritt er det nok kundesvikten som er den største utfordringen.

– Nøkkelen ligger i at bygda støtter opp om butikken ved å handle der. Da ordner alt det andre seg, påpeker han. Nordmo bekrefter Enges vurdering.

– Vi ansatte merker at folk handler mindre enn før. Det å handle to-tre ting i uka er ikke nok til å ha holde liv i en butikk på Dverberg. Vi synes selv at vi har en bra butikk med et godt utvalg. Vi har også en del trofaste kunder som jobber på større steder og ringer oss for å høre om vi har det og det. Dersom svaret er ja, handler de hos oss. Slike kunder er gull verdt, smiler hun. Nordmo er klar over at de aldri kan konkurrere med lavprisbutikkene prismessig, men at de kan tilby en nærhet som man ikke får der.

Nok varer og gode samtaler

– Vi har vareutvalg nok til at folk skal få det de trenger, samtidig tar vi oss tid til den gode samtalen. Vi gir kunden god hjelp, og for mange betyr det mye, sier hun. Nordmo innkalte bygda til møte i forbindelse med at hun sluttet på Coop Prix Andenes og begynte på Dverberg for syv år siden. Da var hun veldig klar på at folket måtte slutte opp om butikken, dersom hun skulle se det likt å holde på.

– Økningen gikk rett oppover, og vi bestrebet oss å ta inn det folk ønsket. Vi vet ikke hvorfor folk har sluttet å handle her, men vi merker det godt. Vi er fem ansatte med meg, og mine medarbeidere har måtte tåle nedbemanning til to 70 prosent stillinger og to 20 prosent, sier hun. Nordmo presiserer at ei bygd som Dverberg trenger en butikk for at folk skal kunne bo der.

– Vi har åpnet til klokken åtte på kvelden seks dager i uka. Vi prøvde til ti, men det var det ikke grunnlag for, sier hun. Butikken har gjennomgått en utskifting av det meste inkludert frukt- og grøntdisken, reoler og fryseboksene.

– Nå skulle vi ordne fasaden utvendig ved å skifte bordkledning og vinduer. Dessverre er det lagt på is, sier hun. Nordmo håper resultatet endrer seg, slik at Coop ser det likt å opprettholde butikken.