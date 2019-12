Men mye er utenfor tomta

Andøy

Kostnadsoverslaget er utarbeidet av Universitetsmuseet i Tromsø, etter de arkeologiske undersøkelsene Nordland fylkeskommune gjennomførte i området The Whale AS regulerer, i forbindelse med planene om å bygge et opplevelsessenter i Sløyken på Andenes.

Undersøkelser i høst

Undersøkelsene i høst viste at gårdshaugen på Andenes er større enn tidligere antatt, og strekker seg inn på deler av selve tomta der The Whale skal bygges. I rapporten ble det også vist til funn av et gulv fra middelalderen og et ikke datert stolpehull. Begge disse var utenfor selve tomta der The Whale skal bygges.

– Trolig mulighet for justering

I pressemeldingen skriver arkeolog Trine Johnson i Nordland fylkeskommune at det er utbygger som må dekke kostnadene i forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene.

– Universitetsmuseet understrekes at det dreier seg om et kostnadsoverslag, og må derfor betraktes som veiledende. Fylkeskommunen påpeker at det trolig er mulighet for justering av de planlagte tiltakene innenfor planområdet, og forventer god dialog med tiltakshaver i tiden som kommer. Det er fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet som til slutt vedtar omfanget av undersøkelsen og vilkårene for denne, når detaljplanen legges ut til offentlig ettersyn. Eventuelle utgravinger i området vil ikke starte før reguleringsplanen for området er vedtatt av kommunen, skriver Johnson i pressemeldingen.

6,5 millioner er utenfor tomta

Andøyposten ba onsdag ettermiddag Nordland fylkeskommune om innsyn i kostnadsoverslaget fra Universitetsmuseet i Tromsø. I kostnadsoverslaget, som er på to sider, står det at kostnader knyttet til arkeologiske undersøkelser av området for «sjakt 7» fra Nordland fylkeskommunes undersøkelser tidligere i høst, alene utgjør 6,5 millioner kroner av de 23 millionene kostnadsoverslaget.

I Andøyposten 10. desember skrev vi at det i denne sjakten, ble funnet et hellegulv fra vikingtiden. En kullprøve fra toppen av gulvet ga en datering til overgangen mellom vikingtid og tidlig middelalder. Sjakten, som alene vil koste 6,5 millioner kroner å grave ut, ligger på plenen ved den såkalte «stasjonssjefsboligen», i retning Andenes helsesenter, og godt utenfor det området der The Whale skal bygges. Trolig er også en del av de øvrige områdene som er tatt med i kostnadsoverslaget utenfor selve byggetomta til The Whale.

Fikk vite det gjennom media

Da VOL ba om en kommentar fra daglig leder i The Whale AS, Børre Berglund, etter at pressemeldingen var sendt ut onsdag, var han ukjent med kostnadsoverslaget.

– Vi må få grunnlaget for kostnadsoverslaget og diskutere det før vi kan kommentere saken. Vi er blitt lovet mer detaljert informasjon før et planlagt styremøte i morgen. Men vi registrerer at vi får informasjon via VOL, sa Berglund til VOL onsdag ettermiddag.

Fikk dokumentet to timer etter

Da Andøyposten onsdag ettermiddag fikk innsyn i kostnadsoverslaget, så går det også fram av e-posten at Berglund i The Whale først fikk kostnadsoverslaget tilsendt onsdag ettermiddag klokka 16.54. Omtrent nøyaktig to timer etter at Johnson sendte ut pressemelding til media.

I den samme e-posten står det også at Nordland fylkeskommune fikk kostnadsoverslaget tilsendt fra Universitetsmuseet i Tromsø tirsdag klokken 13.45, over et døgn før pressemeldingen ble sendt ut.