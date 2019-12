Stjernekamp-vinner til Nordlyst

Andøy

Nordlyst går av stabelen onsdag 12. februar til og med lørdag 15. februar. Neste år kan Nordlyst feire 20 år som vinterfestival i Andøy.

– Jubileet blir markert i forbindelse med åpningen 12. februar, sier Wolf.

– Kanonavslutning

Fra før er det kjent at Lars Bremnes og Maria Haukaas Mittet skal ha konsert i Andenes kirke lørdag 15. februar.

Dagen før blir det standup med Cecilie Steinmann Neess (Cess) og Maria Stavang i Hisnakul.

Og nå er det altså klart for «verdens nordligste boyband» i Risøyhamn skole, også det lørdag 15. februar.

– Dette blir et rusfritt ungdomsarrangement med rabatterte billetter for ungdom. Vi har også tanker om at konserten kan kombineres med åpen ungdomsklubb (Kjellerhullet), sier Wolf.

Stjernekamp

NorthKid består av Håkon Mathias Guttormsen, Sebastian Willassen, Helge Reinsnes Moen, Vegard Olaussen og stjernekampvinner Bilal Saab. Bandet beveger seg i grenseområdet mellom pop, rock og hiphop.

Spektakulær åpning av Nordlyst 2019 Planeter og barn sang i snøen under åpningen av Nordlyst på Andenes.

I september ga bandet ut singelen «Done fighting». Fra før har de gitt ut «Firefly» og «Mono».

Variert program

Wolf lover et variert program til neste Nordlyst.

Det planlegges et større barnearrangement i Hisnakul lørdag 15. februar.

Torsdag 13. og fredag 14. februar fremføres teaterstykket «Polfareren», på Andenes torsdag og i Skjoldehamn fredag.

Wolf lover også et ungdomsarrangement på Andenes fredag 14. februar.

– Hele programmet er ikke klart, men det blir en kanonavslutning på Nordlyst, med Lars Bremnes og Maria Haukaas Mittet i nord og NorthKid i sør, sier Wolf.