Beate Heide med sin tredje barnebok

Hun syntes det var en vakker skikk at barn fikk en sang som fulgte dem som et ekstra navn, og eksemplene hun møtte på ga henne ideen til å skrive om isbjørnungen som kom bort fra mora si og ikke kunne annet enn sangen sin. Heldigvis får isbjørnungen hjelp fra dyr han møter- og så ender boka med at ungen finner mammaen sin og får vite hva han heter.

Boka har en QR kode og det er laget en sang til boka, som kan søkes opp med koden. Den er det Bård Mathisen, fra Sørvika i Troms som har komponert.

Sangen kan du høre her: https://www.youtube.com/watch?v=cbfRMHTuAxU

Beate Heide har tidligere gitt ut 2 barnebøker på Skaniid Girije, begge på både norsk og samisk.

«Navnesangen» er illustrert av Evy Martinsen.

Heide har også tidligere gitt ut bøker selv, både skjønn og faglitterære bøker.