Arendalsfirma skal bygge gigantbasseng til Andfjord Salmon

Andøy

Det skriver iLaks.no.

Bassenget skal måle 45x40x20 meter og ha et volum på over 30.000 kubikk. Arendalsbedriften skal de neste månedene bygge det første av totalt elleve basseng.

Ifølge iLaks har kontakten en verdi på over 100 millioner kroner, og består av prosjektering, fabrikasjon og montering av bassengene på Andøya. HighComp har spesialisert seg på produksjon av store konstruksjoner laget av fiberarmerte kompositter.

Roy Pettersen, administrerende direktør i Andfjord Salmon, sier til iLaks at selskapet fra Arendal har vært med Andfjord Salmon i prosjekteringsfasen og vist stor fleksibilitet og innovasjonshøyde knyttet til design. Bassengene til HighComp tilfredsstiller også kravene som det oppdrettsselskapets oppdrettskonsept krever.

Anders Holm, administrerende direktør i HighComp sier til iLaks at kontrakten markerer et gjennombrudd for deres satsing på teknologiutvikling og prosjektgjennomføring.

– Glassfiberteknologien vår er meget godt tilpasset oppdrettsmarkedet, grunnet kombinasjonen av styrke, høy overflate-finish og lave CO2- avtrykk. Prosjektet består av elleve store basseng som er sprengt ned i fjellet og montert under havnivå. Store mengder næringsrikt sjøvann hentes i fjorden utenfor Andøya og pumpes gjennom anlegget. Løftehøyden for vannet er lav noe som bidrar til et minimalt energiforbruk. Det betyr at man kombinerer fordelen fra både sjø- og landbasert oppdrett som gir høy laksevelferd og bærekraftig produksjon, sier han i en pressemelding til iLaks.

Andre kontrakter



* ØPD As har fått kontrakten på sjøledningen. Den skal i første omgang legges på 30 meters dyp, og skal etter hvert suppleres av en ledning som skal legges på 160 meters dyp.

* LNS-konsernet på Strandland har fått kontrakten med grunnarbeidene.

* Framo Innovations har fått kontrakt som omfatter produksjon og installasjon av to gjennomstrømningspumper, fire slampumper samt en dreneringspumpe.