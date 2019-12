Trym drar hver romjul fra Myre til Andenes for å spille fotball for en god sak

Andøy

For femte år på rad vant "Fesk" Fredrik Staves Minneturnering på Andenes med resultatet 5-1.

Det er 12 år siden Fredrik Stave døde av kreft, og like mange år har familien hans ved hjelp av AIL og andre, arrangert fortballturnering hvor overskuddet i sin helhet går til Fredrik Staves Minnefond. Fondet forvaltes av kreftavdelingen ved UNN Tromsø, og gir støtte til kreftrammede som trenger litt mer enn det som det offentlige dekker.

I år var det 11 lag som stilte i gruppespillene. Organisator Fredrik Aune Gundersen er fornøyd, men håper gjerne på at de kommer seg opp på rekorddeltakelsen med 18 lag igjen til neste år. Av de 11 lagene var det bare et lag som ikke hadde andværinger med. Det var "FC Hysj" med Myreværing Trym Mauno i spissen.

– Jeg kommer utover hvert år. Det er langt, men jeg har vel egentlig ikke noe bedre å finne på i jula heller. Dessuten støtter vi en god sak, smiler han. Det har variert hvem han har fått med seg på laget hvert år, derfor har de ikke noe fast navn heller. I år ble det "FC Hysj" uten at han kan forklare noen dypere mening bak.

– Noe må vi jo hete, sier han. I år som i fjor kom laget hans til finalen, men måtte gi tapt for storfavoritten "Fesk".

– Det er en overdrivelse å si at vi hadde sjanse til å vinne, slik kampen utløp seg. Selv om vi hadde god tro på forhånd. De kom seg opp i 4-0 ganske kjapt. Riktignok reduserte vi til 4-1, bommet på både straffe og åpent mål, men vi var nok aldri i nærheten, sier han. Selv om det viktigste er å delta, så føles det altlid litt surt å tape en turnering.

– "Fesk" har med seg landsslagsspiller Mathias Dahl Abelsen som kommer utover på andre dag hvert år. Jeg tipper vi hadde vunnet, dersom de ikke hadde hatt han, sier Trym med et lurt glimt i øyet. 20-åringen spilte på Morild inntil i fjor, da han flyttet til Oslo og begynte å spille for 3. divisjonslaget Ullern.

- Det er litt artig at fortballforbundet har byttet om på lagene, slik at vi nå er i samme disvisjon som Melbo. Både de og vi er tippet til å vinne serien, så det blir et spennende 2020, sier Trym.

Ønsker Noa god bedring

Tilbake til Minneturneringen på Andenes vili han ønske Noa Stave god bedring.

– Han fikk dessverre kjenne litt på "Myrekjøttet" og fikk seg en takling som endte i ribbeveggen. Det gikk visst hardt utover ribbeina hans, beklager Trym.

– Abelsen en god motivator for de unge

Mats Oftedal på "Fesk" er ikke enig i at laget hans ikke hadde vunnnet uten landslagsspiller Abelsen.

– Vi har et jevnt godt lag, og Abelsen er med på å vippe kampen i vår favør. Men det er ikke det som er motivasjonen for å få ham utover. Han er en god kompis, og synes det er artig å spille for et god formål. Samtidig tenker jeg at han kan være en god motivasjon for de unge, sier Oftedal. Han føler på ingen måte at "Fesk" er overlegne.

– Med unntak av finalen som gikk ganske greit, fikk vi tøff motstand i semifinalen mot "Nordavind", og mot "FC Herje" i gruppespillet. For laget vårt er turneringa julas høydepunkt. Opplegget rundt med loddsalg, dugnad og all veldedighet er bra å se. Så er det gøy å møte kjentfolk som er hjemme på juleferie, sier han. Laget hans har kalt seg "Fesk" de siste årene på grunn av noen sponsorpenger til Minnefondet på flere tiltallstusen for noen år siden organisert av Robert Johansen som driver en fiskeriberdrift på Finnsnes. Før den tid het de Psycho.