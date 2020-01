Messa ved Andøya flystasjon best i test i Forsvarets Forum

Andøy

Det mener i alle fall testerne ved Forsvarets forum.

Som du kan se i videoen, dømte de messa ved Andøya flystasjon til landets beste med toppscore med fem av fem tallerkener.

Kjøkkensjef Thore Magnussen forteller til Forsvarets Forum litt om hva han er opptatt av.

– Maten skal passe til alderen til soldatane og aktivitetsnivået deres, sier han.

– Hva er ditt bidrag til velferd for soldatane?

– Eg håper vi på kjøkkenet gir de ernæringsrett inspirasjon som de kan ta med seg videre i livet. At de får tankene vekk fraa pizza og hamburger, og at vi heller lager matretter som både er sunne, næringsriktige og ikkee minst gode. Og så håper jeg at de bringer norsk tradisjonsmat videre, som kjøttkaker og brun saus.

Hele saken kan du lese på Forsvarets Forum sine nettsider. Videoreportasjen fra messa finner du i videovinduet øverst i saka.