Blåkveitefisket utsatt pga. militærøvelse utenfor Andøya

Andøy

– Flyttingen må være basert på en misforståelse. Vi var i et møte med Andøya Test Center så sent som 17. desember i år. Der fikk jeg et klart inntrykk av at blåkveitefisket kunne starte som planlagt, og at øvelsen greit kunne tilpasses de aktuelle fiskeområdene, sier leder Jan Fredriksen i Nordland Fylkes Fiskarlag til Fiskeribladet.

Misforstått hverandre

– Her har vi nok misforstått hverandre en smule, sier leder Gunnar Jan Olsen ved Andøya Test Center ifølge avisa.

– Vi sendte i god tid en forespørsel til Fiskeridirektoratet om utsatt start for blåkveitefisket på grunn av denne øvelsen. Målet var å unngå hindringer for fiskerne. Men vårt klare inntrykk av Fredriksens utsagn på møtet var at forespørselen om flytting var avslått, og at vi dermed måtte forholde oss til at fisket starter 25. mai. Da ville vi selvfølgelig gjøre det beste ut av situasjonen, og det var det vi ga uttrykk for, sier Olsen.