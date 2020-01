Foreslår kraftig innstramming av turistfiskereglene

Andøy

Dagens regelverk gir enhver rett til å ta ut 10 kilo fisk eller fiskevarer. Dette er foreslått endret til å lyde: «Det er ikke tillatt å føre ut av landet fisk eller fiskevarer, inkluderte bearbeidede produkter, herunder fiskefilet. Den som kan dokumentere at fisken eller fiskevaren er fanget i regi av en turistfiskevirksomhet som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter, kan likevel føre ut 20 kilo, innenfor en periode på syv kalenderdager. Fisken må være hel, sløyd og hodekappet. Det er ikke tillatt å føre med seg ut fisk i bearbeidet form som fiskefilet.»

Tidligere har reglene vært slik at turistfiskebedriftene har måtte rapportere fangst en gang per måned. Dette foreslår regjeringen en endring på. Fangst skal innrapporteres noen dager etter at den er tatt. Foreløpig har ikke regjeringen foreslått antallet dager. Det vil de høre mer om i høringsrunden.