Andøy

Risøyhamn skole opplyser på sin Facebook-side at Boreal ikke kjørte skolebussen på vestsida av Nordmela torsdag morgen. Bussene fra Saura og Hinnøya gikk som normalt.

Andenes skole opplyser at alle bussavganger sør for Toften er innstilt torsdag, men at skolebussen gikk som normalt fra Toften.