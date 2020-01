Farevarsel: Høy vannstand

Andøy

Varselet lyder: Troms og Kyst- og Fjordstrøkene i Vest-Finnmark på strekningen Andenes til Nordkapp: Mandag ettermiddag ventes det vannstand på 35–45 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 14 og 17, først i sørlige områder.

Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland på strekningen Stad til Andenes. Mandag ettermiddag er det ventet vannstand på 45–55 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden vil være på det høyeste mellom klokken 12 og 15, tidligst i sør.

Farevarselet gjelder stort sett hele kysten, og for strekningen Sandefjord . Åna Sira-Stad-Frøya er det oransje farevarsel. Der kan vannstanden stige 65-75 over høyden gitt i tidevannstabellen. I sør er det onsdagen som er verst.

Årsaken til den høye vannstanden og de mange farevarslene rundt om i landet, er ifølge meterologene tre ulike ting:

– Det har akkurat har vært fullmåne, og påvirkningen fra månen fører til høyere vannstand. I tillegg ligger det et lavtrykk over oss, og et veldig stort og kraftig lavtrykk i nærheten av Irland, opplyses det via yr.no.