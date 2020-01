LNS var først ute i verden med å ta i bruk 90-tonns gravemaskin

Andøy

Forrige uke lanserte Volvo Construction Equipment nyheten om at de nå lanserer 90-tonns graveren EC950F for det europeiske og amerikanske markedet. Dette står å lese på nettsiden til Byggeindustrien- bygg.no

Maskinen ble riktignok introdusert i 2016, men da for såkalte ikke regulerte markeder.

Den aller første versjonen av Volvos nye modell, ble, interessant nok, solgt til Andøy-firmaet LNS. Ifølge bygg.no var det salgsdirektør David Kristandslund som solgte maskinen.

– Vi har kunder i både anlegg, gruve, og pukk og grus, som er ute etter en sånn maskin. I utgangspunktet skulle vi få en testmaskin, men så ble det omgjort til at maskinen var testet og klar, så dermed fikk vi mulighet til å kjøpe den første, opplyser Kristianslund til Byggeindustrien- bygg.no.

Ifølge nettsiden er maskinen alt på plass i Elkem-gruven i Austertana, der LNS er driftsentreprenør.

For de som er ekstra interessert i gravemaskiners avanserte anatomi, kan det også nevnes at Volvos nyeste tilskudd har en rekke funksjoner som hjelper operatøren med å grave mer effektivt. Blant annet bidrar lav støy og et romslig førerhuset til god komfort.. Førerhuset er også utstyrt med et såkalt bakkamera som gjør at operatøren har tilgang på 360 graders syn under arbeidet.