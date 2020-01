Jazznestor spiller med hvalene på Andenes

Andøy

– Jan Gunnar Hoff er en av våre fremste jazzpianister, og mottok Nordland fylkes kulturpris i 2019. Han har spilt sammen med sangere som Ola Bremnes, Halvdan Sivertsen, Jan Eggum og Unni Wilhelmsen. Nå kommer han til Andenes for å spille sammen med knølhvaler og spekkhuggere. Det skjer i forbindelse med en konferanse 6. februar i HISNAKUL. Konferansen har tema «Vern og utvikling i Andøy», og er kommet i stand på initiativ fra Knut Nordmo, ordfører i Andøy, opplyses det i ei pressemelding fra arrangøren.

Nordland fylkeskommune har gjort arkeologiske utgravinger innenfor planområdet til det utstillingsbygget The Whale. Fylkeskommunen gjorde funn fra middelalderen på tomta som foreløpig setter en stopper for videre planer for nybygget, og vil skape forsinkelser i utviklingen av området. På konferansen møtes representanter for danske arkitekter, norske vernemyndigheter, arkeologer, NHO, Innovasjon Norge og utbyggerne. Tomas Norvoll, Fylkesrådsleder og styreleder for The Whale, Benn Eidissen deltar også. Konferansen ledes av journalist og forfatter Christine K. Hansen, opprinnelig fra Andenes.

Hvallyder





– Børre Berglund og Camilla Ilmoni i The Whale ba meg finne et kulturinnslag til konferansen. The Whale har to ganger hatt besøk av Jonathan Gordon fra Sankt Andrews-universitetet i Skottland. Gordon er en av verdens ledene eksperter på spermhval-lyder. Han hadde med seg en minnepenn med hvallyder som vi fikk da han reiste. Her var det lyder av mange forskjellige hvalarter. Jeg tenkte at det ville vært helt utrolig flott dersom Jan Gunnar Hoff hadde hatt muligheten til å lage musikk basert på noen av disse opptakene av hvalsang, sier Svein Spjelkavik.





Sa ja tvert





– Jan Gunnar er etterspurt, og det var kort tid til konferansen. Jeg var skeptisk, men jeg ringte ham, og til min store overraskelse svarte Jan Gunnar ja tvert, sier Spjelkavik.

Nå blir det urpremiere på en helt ny låt der Hoff spiller mot knølhval og spekkhuggere.

– Jeg sendte Jan Gunnar opptak av disse hvalene. De er kjent som havets «sangstjerner» og lager noen helt fantastiske lyder. Folk som skal på konferansen kan bare glede seg. Jan Gunnar åpner programmet 6. februar, og det hele framføres foran spektakulære hvalbilder tatt i havet utenfor Andenes av vår egen naturfotograf Espen Bergersen, sier Spjelkavik.





Prisbelønnet





At Jan Gunnar Hoff regnes som en virkelig størrelse i norsk jazz ble ettertrykkelig bevist i 2014 da han ble tildelt en Buddy, den høyeste utmerkelsen i norsk jazz. Han har også mottatt Edvardprisen som komponist, Nordlysprisen og Stubøprisen. Jan Gunnar Hoff han har spilt med internasjonale storheter som Pat Metheny, Chick Corea, Mike Stern og Alex Acuna. Hoff har gitt ut en rekke plater som soloartist og han har spilt konserter i USA, Sør-Amerika, Japan, Europa og Norden. Hoff spilte solo piano på NRK1 ved åpningen av Stormen i november 2014. Her framførte han sin vakre versjon av Å eg veit meg eit land.