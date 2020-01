Slik blir sykehjemmet

Andøy

Andøy kommune skal bygge nytt sykehjem på Åse til 121 millioner kroner. Det er Sortland Entreprenør som har totalentreprisen for bygget.

Sortland Entreprenør underskrev 147 millioners kontrakt: Alt klart til å bygge nytt sykehjem på Åse i Andøy Tirsdag ettermiddag signerte Sortland Entreprenør 147 millioners kontrakt på bygging av nytt sykehjem på Åse i Andøy.

Sykehjemmet skal ha plass til 24 beboere. I tillegg til sykehjemmet, skal det bygges nye omsorgsboliger på Andenes (22) og Dverberg (16).

Det nye sykehjemmet vil bety en reduksjon i antall sykehjemsplasser fra 28 til 24. Denne reduksjonen skal imidlertid gjennomføres før det nye sykehjemmet står ferdig, slik at man har tilpasset driften ved Andøya bo- og behandlingssenter (ABBS) før man flytter beboerne til det nye sykehjemmet.

Sykehjemmet har et totalt areal på 2.700 kvadratmeter og består av et hovedbygg, samt et mindre bygg som skal huse reservetank for sprinkelvann, nødaggregat samt diverse utstyr.