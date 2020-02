Andøy har den dyreste strømmen i Vesterålen

Andøy

Det viser statistikken til NVE, Norges Vassdrags- og Energidirektorat.

Statistikken inkluderer et forbruk på 20.000 kilowattimer i året. Nettleien og forbruk divideres på antallet kilowattimer for å finne strømpris per kilowattime målt i ører.

I Nordland har Lofotkraft den dyreste strømmen med 68,38 øre. Deretter kommer Nord-Salten Kraft med 66,83 øre per kilowattime. Så kommer Andøy Energi med 65,88 øre. Disse tre er de desidert dyreste. Trollfjord kommer på fjerdeplass med 57,33 øre. Vesterålskraft er billigst i Vesterålen med 53,33 øre.

Det betyr i gjennomsnitt at en husstand på Sortland har 2.500 kroner lavere strømregning enn en husstand på Andenes.

Det er kommuner lengre sør i landet som har betydelig dyrere strøm enn Andøy og Nordland for øvrig, men ulike avgifter spiller inn.

Justerer vi for disse, har Andøy Energis kunder den fjerde høyeste strømregningen i hele Nord-Norge med 50,05 øre per kilowattime. Nordkraft er lavest med 23,07 øre per kilowattime.