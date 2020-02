Har etablert kriseteam i både Andøy og Sortland

Andøy

Mannen har familie i Andøy, og derfor har kommunen aktivisert psykososialt krisetam som er satt sammen av flere fagpersoner, bekrefter rådmann Kirsten Lehne Pedersen overfor Bladet Vesterålen.

Én person omkom etter trafikkulykka ved Kleiva Tre biler var torsdag morgen involvert i ei alvorlig trafikkulykke ved Kleiva.

Mannen var bosatt på Sortland. I den forbindelse har også Sortland kommune aktivisert psykososialt kriseteam, melder kommunen på sin hjemmeside.

Teamet har jobbet med å kartlegge berørte, og kontaktet dem. Torsdag kveld opplyser ordfører i Sortland kommune, Karl Erling Nordlund til Vol, at teamet består av ulike fagpersoner som skal ivareta de involverte. Men han oppfordrer også andre som har behov for hjelp eller støtte knyttet til ulykken, eller bare noen å snakke med, om å kontakte teamet.

– Tilbudet er selvsagt til de nærmeste som blir rammet, men det er ikke nødvendig å være direkte pårørende for å benytte seg av det. Det kan for eksempel være noen som kjørte forbi ulykkesstedet som fikk et sterkt inntrykk eller en sterk opplevelse, og som har behov for prate om det de så, sier han.

Nordlund ber de som vil komme i kontakt med teamet om å gå via hjemmesiden til kommunen, og om de ikke har nettilgang, kan man ta direkte kontakt.

På spørsmål om hvilke tanker han, som ordfører, har gjort seg om ulykken, svarer Nordlund;

– Det er bare en måte å beskrive dette på, at det er en tragedie, slår han fast.