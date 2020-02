Linea (14) utfordrer Nordlystartistene til duett på TikTok

Jeg har lagt ut en dansevideo med meg selv til Geir Laupstads «Andøysangen». Håpet er at alle kan lage sin egen versjon av denne sangen, så folk kan se hvem opptrer på Nordlyst.

Andøy

TikTok er en populær musikk- og videoapp blant barn og unge. Linea synes det er en god digital plattform for å skape oppmerksomhet om Nordlyst blant folk på hennes egen alder.

Utfordrer artistene

– Jeg har sendt ut en mail til de fleste av artistene som kommer til Nordlyst og utfordret dem til å laste ned appen TikTok. Her har jeg lagt ut en dansevideo med meg selv til Geir Laupstads «Andøysangen». Håpet er at de alle kan lage sin egen versjon av denne sangen, slik at folk kan få se hvem som skal opptre på Nordlyst, sier Linea. Hun er spent på responsen.

– Foreløpig er det noen som har lastet den ned, og som følger oss. Forhåpentligvis vil det bli laget duetter når vi nærmer oss opptredenen deres på Nordlyst, sier Linea. Hun har kontaktet åtte av artistene.

Bedre kjent med Andøya

– Artistene vil kunne bli bedre kjent, både med Andøya og låten før de skal opptre. Samtidig vil de som ser innslagene på TikTok kunne bli bedre kjent med dem, sier Linea. Hun har lagt inn sitt videoinnslag på TikTok på Nordlyst med hashtag Andøy, så det skal være lett å finne.

Åtte forskjellige

De åtte som er utfordret er «Meg og kameraten min» som skal ha show for unger. Popgruppa «NorthKid» ned Bilal fra Stjernekamp. Geirr Johnson fra teaterstykket «Den siste polfarer». Randi Mossing som skal ha en historiestund. Rapperen Simpel, Stand up-komikerne Cess og Maria Stavang. Visesangerne Lars Bremnes og Maria Haukaas Mittet.

Andøysangen

– Det er flott hvis andre blir med og synger «Andøysangen» også, avslutter Linea.