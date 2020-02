Andværinger søker musikk-sjef stilling i Tromsø

Andøy

Åtte kvinner og 18 menn har søkt stillingen, som blant annet består i å lede og utvikle musikksatsingen på Tvibit. Det er Tromsø kommune som har lyst ut stillingen. Tvitbit Musikk er et musikksenter for alle, uansett alder, nivå og sjanger. Tvibit har øvingsrom, lydstudio, småstudio, scene og er et kompetansesenter med kontorfellesskap. To andværinger er blant søkerne. Begge har sans for hardrock.