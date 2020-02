Historisk lavtrykk stopper flytrafikken: Innstillinger ved Andøya lufthavn og Skagen

Andøy

Et lavtrykk over Helgelandskysten skaper mandag store utfordringer for Widerøes minste fly av typen Bombardier Dash 8-100 med 39-seter.

For Vesterålen har ingen fly landet eller dratt mandag morgen. Det er usikkert når det kan gå fly.

– Det er på ubestemt tid. Vi vet ingenting per nå. Det vi vet er at lavtrykket over landsdelen er historisk lavt, og flyene kan ikke stille inn instrumentene sine på et så lavt lavtrykk. Dermed kan de ikke i lufta. Vi vet ikke nå når dette vil opphøre å være et problem, sier flyplassjef ved Stokmarknes lufthavn Skagen og Andøya lufthavn, Trond Holten.

Dette er et sjeldent fenomen:

– Jeg har aldri opplevd eller hørt om dette før.

Dette gjelder 09:15-flyet til Tromsø og 11:30-flyet til Bodø. Avgangen fra Bodø til Andøya 09:00 og fra Tromsø 11:15 er derfor også innstilt.

De samme maskinene skulle også vært innom Stokmarknes lufthavn Skagen mandag morgen.

09:05-flyet fra Bodø via Skagen/Andøya til Tromsø er innstilt også her, mens også 09:20-avgangen til Bodø, som skulle kommet fra Tromsø, også er innstlt.

11:40-flyet fra Tromsø via Skagen til Bodø er foreløpig oppsatt på vanlig tid.

Flyene oppsatt før disse, ble også innstilt.

– På grunn avhistorisk lavt lavtrykk kom ikke morgenflyet seg fra Andenes 05:35 piloten kom å informerte passasjerer at flyets innstillinger ikke kunne settes så lavt som lavtrykket. Han hadde fløyet 12 år i Widerøe og ikke opplevd liknende, forteller Paul Kruse til Vol.

Historisk

– Alle flyene av den størrelsen, som skulle ha operert for en time siden fra Røros og nordover i retning Bodø, står akkurat nå, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe.

Hun beskriver lavtrykket som historisk lavt.

– Vi har aldri før opplevd at fly har måttet stå på bakken på grunn av lavtrykk, sier Solli.

– Det er utrolig beklagelig. Det lager utfordringer for folk som skal på jobb og studenter som skal hjem.

Fordi lavtrykket beveger seg sakte, vil problemene trolig vedvare utover dagen, sier kommunikasjonssjefen. Hun har ikke oversikt over det eksakte antallet avganger som er påvirket.

– Begynner å nærme seg rekord

Ved Meteorologisk institutt har de også bitt seg merke ved lavtrykket mandag.

– Det er et veldig kraftig lavtrykk over hele Norge, med senter i Midt-Norge, hvor det er spesielt lavt, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander til VG.

Hun forteller at ekstremværvarselet som er sendt ut for Sør-Norge, henger sammen med lavtrykket.

– Vi har én rekord i Norge fra 1907. Den 27. Januar det året var lufttrykket på 936 hektopascal, så det begynner å nærme seg rekorden, sier Borander.

Uoffisielle målinger på Andøya mandag morgen, var nede i 934 hektopascal, dermed kan rekorden ha falt.

Meteorologen forteller at lavtrykket har kommet inn over Nord-Atlanteren og inn til Norge.

Lavtrykk betegnes som et område hvor lufttrykket er lavere enn i omgivelsene ved samme høyde over havet.