– Trenger ikke ny politisk behandling

Andøy

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har to ganger i Stortinget opplyst at han vil lytte til det faglig rådet fra forsvarssjefen om hvor de nye overvåkingsflyene skal tas i mot siden man er forsinket med infrastrukturen på Evenes.

Bakke-Jensen forsikret også at det ikke lå noen prestisje i saken fra hans side.

Nye overvåkingsfly: Har vedtatt innfasing på Evenes Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har vedtatt at de nye overvåkingsflyene får Evenes som midlertidig base inntil basen på Evenes er ferdig.

Så ble det kjent at at Forsvaret tok en runde med vurdering av saken på grunn av det man sa var ny informasjon om mulighetene på Evenes.

Det kom derfor ikke som noen stor overraskelse at Forsvaret torsdag har bestemt at flyene skal til Evenes, selv om basen der ikke er klar.

Tillitsvalgt om P8-avgjørelse: – Lurer på hvor de skal hente folk for å drive på to steder – Jeg ble ikke overrasket, men det er mye som ikke er avklart, sier Stein Håkon Eilertsen, tillitsvalgt for Norges offisers- og spesialistforbund.

Man er nødt til å bygge opp midlertidig infrastruktur til 104 millioner kroner. men sparer så mye på drift at Evenes ble billigere enn Andøya.

Nå sier Forsvarsdepartementet at avgjørelsen om Evenes ikke trenger ny politisk behandling i departementet sien forsvarssjefen har valgt Evenes.

– Stortinget har tidligere vedtatt Evenes som base for nye maritime patruljefly. Siden Forsvaret har sendt oss et brev med plan for innfasing av P-8 maritime patruljefly på Evenes, er det ikke nødvendig med en ny politisk beslutning på saken, skriver seniorrådgiver Lars Gjemble i en epost til VOL.

Sp vil ha innsyn

Senterpartiet vil nå ha innsyn i prosessen rundt valget av Evenes.

– Vi er vitne til en hasteprosess som har foregått på bakrommet. Det kan virke som om forsvarssjefen er pålagt fra politisk hold til å velge Evenes, sa Liv Signe Navarsete til NRK torsdag.