Bedret resultat for Rana Gruber AS

Andøy

Det er nå flere andværinger som eier Rana Gruber AS ved at Leonhard Nilsen & sønner AS, Kristian og Roger Adolfsen, Benn Eidissen og A.H. Holding AS eier selskapet gjennom LNS Mining AS.

LNS overtok Rana Gruber i 2008. Etter gode år fra 2010 til 2012, tapte selskapet 250 millioner kroner fra 2014 til 2016.

Emisjon i LNS Mining Det ble for kort tid siden gjennomført en emisjon på NOK 150 mill i LNS Mining AS. Det er LNS Eiendom, ACEA og AH Holding som deltar i emisjonen, med like andeler.

Fra 2016 og utover har Kristian og Roger Adolfsen, Benn Eidissen og senest A. H. Holding AS kommet inn på eiersiden.

LNS eier nå 66,69 prosent av LNS Mining AS. Kidprop har 9,85 prosent (Kristian og Roger Adolfsen), Grafo AS (Even Carlsen) eier 2,94 prosent, Eidissen Consult AS eier 2,94 prosent, Acea Properties AS 9,97 prosent og A.H. Holding 6,66 prosent.

Acea Properties AS eies med like store deler av Kristian og Roger Adolfsen, Benn Eidissen og lofotingen Even Carlsen.

Milliardomsetning

De tre seneste årene har endt med overskudd, og i 2019 ble resultatet før skatt et overskudd på 71,9 millioner kroner – opp fra 20,2 millioner kroner i 2018.

Det er også verdt å merke seg at selskapet passerte 1 milliard kroner i omsetning for første gang. I fjor endte omsetningen på 1,08 milliarder kroner.

– Prisene (på jernmalm) hadde sterk vekst gjennom hele første halvdel av 2019, og hadde sin høyeste notering 3. juli med 126,35 USD. Dette kombinert med svak krone,har bidratt til høye realiserte priser, skriver styret i årsberetningen.

Restrukturering

Etter 2016 har gruvedivisjonen hos LNS blitt omstrukturert og flere andværinger er kommet inn på eiersiden.

Rana Gruber AS ble overtatt av LNS Mining AS, som også overtok selskapet Greenland Ruby Aps fra Rana Gruber.

Svindyre «Andøy-rubiner» Andøy-eide Greenland Ruby har fått de første rubinene fra Grønland ut som smykker på Mo. Prisene viser at rubiner er eksklusive.

I 2019 kom A.H. Holding også inn på eiersiden gjennom en aksjeemisjon på 150 millioner kroner i LNS Mining AS.

Store tall

Styret melder videre om god etterspørsel og at bedriften selger alt man produserer. Det aller meste går til eksport.

LNS selger grafittverket på Senja LNS selger Skaland grafittverk til det australske selskapet MRC LTD.

I 2019 ble det produsert 1,6 millioner tonn jernmalm og solgt 1,66 millioner tonn jernkonsentrater.

Samlet malmproduksjon var på 4,86 millioner tonn.

Selskapet etablerte også et nytt nivå (nivå 123) i underjordsgruven. Litt over halvparten av produksjonen (2,6 millioner tonn) skjer under jorden, mens 2,2 millioner tonn produseres i dagen.

Rana Gruber AS har 261 fast ansatte. I tillegg hadde man 23 midlertidige ansatte og 11 lærlinger ved årsskiftet.

Styreleder i selskapet er Morten Støver, som både har vært administrerende direktør i Nordlandsbanken og vært divisjonsdirektør i DNB.

Utbytte

LNS Mining AS tar ut 18 millioner kroner i utbytte fra Rana Gruber AS i 2019.

I tillegg ble en fordring som Rana Gruber AS hadde mot Greenland Ruby på 71,9 millioner kroner konvertert til aksjer. Aksjene ble deretter overført til LNS Mining AS.

Sikring

Kristian Adolfsen sier at sterk dollar og høye jernmalmpriser gjorde at omsetningen passerte 1 milliard kroner, men at det også medfører økte kostnader.

– Omsetningen ble større, men høye jernmalmpriser og sterk dollar gjorde at også sikringskostnadene ble høye. Finanskostnadene ble på 212 millioner kroner. 170 millioner av dette er sikringskostnader, sier Adolfsen.

Han sier at firmaet står friere i 2020, og at man dermed kan velge en annen sikringsstrategi.

– Vi skal fortsatt sikre oss, men vi vil sitte igjen med litt mer av kaka, sier han.

– Ser bra ut

Han sier at man stort sett er ferdig med omstruktureringen av Rana Gruber AS.

– Vi har gjort investeringer i nye gruvenivåer som sikrer ressurstilgangen i årene fremover. Dette er kostnadsført over drift. Vi har en god organisasjon og bra trøkk. Alt tyder på at 2020 blir et veldig bra år. Prisene på jernmalm er ganske høye og ligger på rundt 90 dollar per tonn, sier Adolfsen.