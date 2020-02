Andøy

Det opplyser Andøy Fremskrittsparti i ei pressemelding.

Hun starter like etter lunsj med et besøk ved Andøya Space Center. En time senere skal hun være på plass ved Andfjord Salmon før hun skal i et kort møte med Samskap.

Etter et kort måltid går så turen videre til Norsk offisersforbund på Andøya flystasjon. Videre går ferden til møte med vindkraftmotstandere i Andøy før hun møter Prime Kapital.

Klokken 17:00 er det duket for pressemøte før kvelden bringer et møte med Andøy og Vesterålen FrP.