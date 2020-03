Eliot Meier (8) med klar melding til Kronprinsen

Andøy

Det melder The Whale i ei pressemelding.

Her er meldinga fra Eliot til Kronprinsen:

«I havet henger alt sammen. Når hvaler kommer fra dypet , slipper de ut masse bæsj. I bæsjen er det stoffer som smådyr spiser, fisker spiser smådyrene og vi spiser fiskene. De sa at hvis vi tok vekk hvalene, ble det mer fisk til menneskene. Men det ble mindre fisk, for uten hvalbæsj, ble det mindre liv i havet.

Vi trenger å vite mer om hvaler og havet, fordi vi vet så lite. De er kloke og har vært lengre på jorda enn oss.

Jeg håper at den kongelige høyhet kronprinsregenten kan fortelle alle hvor viktig det er å vite mer om havet før vi gjør dumme ting som ødelegger for alle.

En gang er konprinsregenten helt konge, og da er kronprinsregenten også konge for dyrene i havet.

Hvem visste vel at bæsj var så viktig? Sant?»

Eliots innlegg ble møtt av massiv applaus fra de rundt 100 som var til stede da Kronprinsen og hans følge fikk presentert The Whale torsdag.

Likte håret mitt



– Kronprinsen var en veldig hyggelig kar, ja nesten helt konge. Det var så koselig at han tok seg tida til å like håret mitt. Jeg håper at han hørte godt på talen, og at han forteller alle om The Whale, sa Eliot Meier etter møtet.

Og han la til: – Camilla, Lisbeth, Svein og han BigBenn er snille som lager the whale for alle ungene i verden.

Kronprinsen besøkte Andøy i forbindelse med åpningen av Spaceship Aurora, men hadde også satt av raust med tid til å få vite mer om The Whale, det nye opplevelsesbygget som skal bygges i Andøy. Foruten Eliot Meier medvirket jazz-nestor Jan Gunnar Hoff, Camilla Ilmoni og Børre Berglund fra administrasjonen til The Whale og Benn Eidissen selskapets styreleder. Museum Nord-guide Jitse Jonathan Buitink viste Kronprinsen fyret på Andenes og fra toppen av fyret siste Benn Eidissen kronprinsen tomta til The Whale.

– Dere har verdens fineste natur, sa Kronprinsen.