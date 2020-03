Rock Mot Rus blir Rock Mot Virus

Andøy

Koronaviruset rammer arrangør-Norge hardt. Tirsdag måtte også en av landets eldste rockefestivaler, Rock Mot Rus, avlyse etter pålegg fra lokale helsemyndigheter.

Festivalen skulle gå av stabelen 3. - 5. april 2020 på Andenes. Onsdag kveld var festivalstyret samlet, og bestemte seg for å likevel arrangere festival på en helt spesiell måte.

Nå ønsker de å lage Norges første digitale festival. Nå inviteres de trofaste festivalgjengerne til å følge festivalen foran dataskjermen. Velkommen til Rock Mot Virus.

– Vi har den største respekten for den nasjonale dugnaden for å unngå å spre viruset, men vi trenger å føle felleskap, og ikke isolasjon nå. Derfor koblet vi sammen noen av de beste folkene vi har innen film, video og sosiale medier, og lager verdens første virtuelle rockefestival, Rock Mot Virus, sier festivalsjef Krey.

For 38. gang

– Rock Mot Rus er snart 38 år lang tradisjon. I flere tiår har vi samla unge tilskuere i idrettshallen på Andenes til rusfri rockefest. Det er trist å måtte gi beskjeden om avlysning til både artister, frivillige, gjester og våre venner i Lydteamet, sier festivalsjef Krey. Nå vil hun og festivalstyret lage en festival uten at publikum er fysisk til stede og uten at deltagerband og jury møter opp i idrettshallen.

Rockemønstring på nett

Rock Mot Rus skal arrangeres av en liten gruppe mennesker med noen få live-innslag fra et fåtall lokale og regionale artister. I tillegg inviterer de tjue deltakerbandene som var meldt på fra hele landsdelen til å sende inn en video av deltagerlåten. En jury som sitter rundt om i landsdelen stemmer fram en vinner, og dermed blir også den tradisjonen opprettholdt, sier Rock Mot Rus-veteran Svein Spjelkavik.

Overføres på nett

Planen er å overføre hele den virtuelle rockemønstringa live på nett.

– Vi kommer til å mimre litt, og ta en titt på gamle videoklipp. Vi ser for oss at vi tar oss en prat med headlinere og venner av festivalen rundt om i hele landet via Skype. Vi vil også få rapporter fra klubbmiljøer som hadde planlagt tur hit til Andenes. Vi tror vi kan skape den gode Rock Mot Rus-stemninga også via nettet, sier Spjelkavik.

Arrangementet er også mulig å gjennomføre fordi festivalen gir ut Rock Mot Rus-avisa. Lokale sponsorer i Andøy og Vesterålen har støttet festivalavisen også i år.

Foreldrestøtte

– Dette gir oss midler til å dekke de få utgiftene årets festival gir oss. Alle jobber dugnad for at vi skal få gjennomført en festival også i år. I tillegg har vi blitt kontaktet av foreldre som ønsker å støtte festivalen ved å kjøpe virtuelle festivalpass. Det er vi veldig glade for, sier Krey.

Willy Oftedal æres

Det er ti år siden festivalens far Willy Oftedal døde i år, og det vil bli delt ut Willy Oftedals Ærespris på nett.

– Vi håper festivalen blir en oppmuntring for mange i ei tid da alt avlyses, sier Svein Spjelkavik.

Spjelkavik og Krey understreker at de vil følge alle råd fra helsemyndighetene.

– Festivalen i år heter Rock Mot Virus. Vi vil også bruke noe av sendeflata vår til å slippe til gode råd fra kommunelegen. Coronavirus smitter ikke gjennom nettet, men det kan fort felleskapsfølelse gjøre, avslutter de to.

Dette er Rock Mot Rus (RMR)

Rock Mot Rus er en musikkfestival som avholdes hvert år i mars/april på Andenes i Nordland. Festivalen ble arrangert for første gang i 1983, og er arrangeret hvert år siden. Bare Fjellparkfestivalen i Flekkefjord har lengre fartstid blant norske rockefestivaler, den startet i 1982. RMR avholdes palmehelga (helga før påske), og strekker seg over to dager. 200 frivillige ungdommer utgjør arrangørkorpset. Mange av tidligere års RMR-frivillige jobber i dag innen kunst- og kulturproduksjon.



På nattestid (fra midnatt natt til lørdag, og fram til lørdag ettermiddag.) blir det gjennomført en rockemønstring, hvor unge og relativt ukjente band får spille noen få låter hver, og hvor det blir utropt en vinner som får 20 000 kroner.

Flere kjente norske artister har startet som deltagere i Rock Mot Rus-mønstringa. Blant disse er Vidar Vang, Sivert Høyem og Robert Burås i Madrugada, Pål «Moddi» Knutsen, Kråkesølv, Violet Road, Sondre Justad og Tungtvann.

Under Rock Mot Rus-festivalen 2011 ble Willy Oftedals Ærespris delt ut for første gang, for å minnes mannen som har gitt navn til prisen. Willy Oftedal var festivalsjef for Rock Mot Rus i 28 år, før sin død 16. april 2010, 52 år gammel. Prisen er en nasjonal pris som deles ut til en person som har jobbet for å gi ungdom et godt fritids- og musikktilbud. Den består av en bronsestatuett, et diplom og 5 000 kroner. Prisen deles ut for 10. gang i år.