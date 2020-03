Andøy-ordføreren oppfordrer de som kan bidra til å melde seg

Andøy

Det melder Andøy kommune i ei pressemelding.

Kommunen ser et økende behov for personell innen blant annet helse og renhold for å klare å opprettholde kritiske funksjoner.

– Vi vet det er mange der ute som ønsker å bidra, og sitter på kompetanse som vi trenger i tiden fremover, sier ordfører Knut A. Nordmo.

Både friske og raske pensjonister, permitterte og andre som har tid oppfordres derfor til å melde seg, slik at kommunen kan ta kontakt ved behov.

– Det kan bli behov for alt fra helse, renhold,barnepass, branntjenester og brøyting, så meld inn hvilke kompetanse du kan bidra med.- Hovedfokus for hele landet ligger på å hindre spredning av koronaviruset og samtidig opprettholde de kritiske funksjonene i samfunnet. Da er vi alle nødt til å være fleksible,bruke både sunn fornuft og hjertet, og bidra der vi kan, lyder oppfordringen fra Nordmo.

Interesserte bes ta kontakt med kommunen direkte.