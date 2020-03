Norsk Folkehjelp bistår Andøy kommune med turister i karantene

Andøy

Andøy kommune har ikke oversikt over hvor mange turister som er i Andøy og om de er i karantene.

– Jeg kjenner til en fire fem tyske turister som er i karantene, sa ordfører Knut Nordmo til VOL i helga.

Nå har kommunen bedt Norsk Folkehjelp om bistand, blant annet til å hjelpe turister i karantene med mat.

– Kommunen har bedt oss om å bistå med å frakte varer til turistene oppholdssted. Det har vi sagt ja til. Norsk Folkehjelp har høynet beredskapen og vi bistå så lenge kommunen ber om det. Vi har folk fra Forfjord til Andenes som er klar til å bistå der det trengs, sier Baraa til VOL.

Ber om oversikt

Vesterålen reiseliv har nå bedt en rekke reiselivsbedrifter om en oversikt over antall turister i Vesterålen.

I Andøy finnes det per i dag finnes det ingen slik oversikt.

Camilla Ilmoni i Andøy Reiseliv AS opplyser at en rekke bedrifter har stengt dørene, men at det likevel kan være turister i Andøy som leier overnatting hos hotell eller i det private markedet, som for eksempel via AirBnb.

Nå har imidlertid Vesterålen reiseliv bedt reiselivsbedriftene rapportere antall turister til organisasjonen.

– Det er et behov for å kartlegge gjester som befinner seg i Vesterålen i dag. Kan dere gi oss en tilbakemelding på hvilke gjester dere har per i dag (antall og land), og eventuelle kommende gjester? Samt plan om hjemreise, skriver Kjetil Paulsen i en epost til reiselivsbedriftene.