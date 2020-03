Freiberg (Frp) vil sikre penger til Andenes havn

Andøy

Freiberg var selv en del av regjeringen Solberg fra 2015 til 18. desember i fjor – først som statssekretær i olje- og energidepartementet og fra 31. august 2018 som statsråd i det samme departementet.

Etter at han ble byttet ut som statsråd, gikk han tilbake til Stortinget, som medlem av helse- og omsorgskomiteen.

Ute av nasjonal transportplan: Havneprosjekt i det blå Skjebnen til det store havneprosjektet på Andenes er helt i det blå. I 2017 mente regjeringen Solberg at prosjektet var viktig. Nå tas det ut av Nasjonal transportplan.

Han mener at Stortinget er forpliktet til å hjelpe Andøy kommune etter vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.

Havneprosjektet til nesten en halv milliard kroner har ligget innen i to nasjonale transportplaner, men forsvinner nå ut etter at fylkeskommunene skal ha ansvaret for fiskerihavnene.

Nordland fylkeskommune vil imidlertid ikke overta dette ansvaret før det kommer mer penger på bordet. Freiberg mener at dette havneprosjektet nå må sikres.

– Forpliktet

– Stortinget må sikre havnen på Andenes. Det mener jeg vi er forpliktet til. Utbedringen av havnen på Andenes handler om Andøy sitt grunnlag for fremtidig næringsaktivitet. Storsamfunnet skylder Andøy å stille opp, sier Freiberg til VOL.

Freiberg ny eldrepolitisk talsperson i Frp Denne uken ble det kjent at tidligere oljeminister Kjell-Børge Freiberg er blitt ny eldrepolitisk talsperson i Frp. Tidligere har partiets nestleder, Sylvi Listhaug hatt dette ansvaret.

Han mener at usikkerheten som nå oppstår må ryddes av veien.

– Jeg vil ta dette opp med ministeren når Stortingets arbeid vender tilbake til det normale. Finnes det vilje så finnes det penger og prosjektet kan ikke bli offer for en diskusjon mellom stat og fylkeskommune. Saken må løses og det bør staten bidra til, sier Freiberg.