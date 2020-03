Bidrar til film, tv-serie og nytt juleteater

Andøy

Spjelkavik har fått stipend i kategorien «Arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere». Stipendet er på cirka 276.000 kroner per år, og kan gis i inntil fem år.

Spjelkavik har fått stipend for ett år. Hun har base på Dverberg i Andøy.

Også Spjelkaviks teater-partner Victoria Fredrikke Schou Røising har fått samme stipend – for to år. Hun har base i Oslo og på Dverberg.

Den tredje vesterålingen som har fått stipend i denne kategorien er Torfinn Iversen.

Andværingen Stian Indrevoll, med base i Bergen har fått et arbeidsstipend for ett år – også det på 276.000 kroner.

Totalt er det delt ut 881 stipender etter rekordmange 9.214 søknader.

– Skal skrive

– Fantastisk. Dette er gode nyheter og veldig motiverende. Jeg skal bruke stipendet til å skrive det neste året. Jeg holder på to filmprosjekter og dette vil være med på få fortgang i prosessen. Det er fantastisk å få stipend i ei tid der veldig mye annet stopper opp, sier Torfinn Iversen fra Sortland.

Torfinn Iversen mottok publikumspris for kortfilm Søndag kveld mottok kortfilmen Myrhull, som er laget av sortlending Torfinn Iversen, årets publikumspris under filmfestivalen TIFF juniors avslutningsseremoni.

Ett av prosjektene han jobber med har tittelen «Onkel Egg – jakten på en pappa».

– Det handler om en gutt på 10 år som bor i Nord-Norge. Han vil finne faren sin, som bor i Tyskland. Det er bare det at det er 25.000 personer i Tyskland med samme navn som faren, sier Iversen.

– Det måtte bli Andenes-premiere! Det var fullt hus for «Oskars Amerika» på fredagens norgespremiere på Andenes.

Han sier at stipendet vil ha stor betydning for å få filmprosjektet på føttene.

– Det betyr mye for å kunne jobbe videre med egne prosjekter. Jeg fikk stipend i 2013 og det var viktig for filmen «Oskars Amerika», sier Iversen.

TV-serie

Andværingen Stian Indrevoll holder til i Bergen. Han sier han skal bruke stipendet til kunstnerisk utvikling.

Skal vises på TV2 og SVT Stian med film om Moldovas eneste optiker Valentina får på seg brillene. – Jeg kan se helt bort til døra. Åtte, seks, ni, fem, leser hun. Så kommer tårene. Alt takket være den norske optikeren Hans Bjørn Bakketeig som du møter i Stian Indrevolls dokumentarfilm «Mirakelet i Moldova».

– Stipendet gjør at man er fristilt fra vanlig jobb, men jeg må avklare en del praktiske ting. Akkurat nå er jeg midt i produksjonen av en tv-serie for en norsk tv-kanal som kommer høsten 2021. Jeg har regi på serien som består av seks episoder, sier Indrevoll.

Får skryt for tv-serie om døden Andværingen Stian Indrevoll og da andre bak tv-serien «Døden – en serie om livet» har fått mye skryt for serien etter premieren forrige søndag. Søndag kommer episode nummer to.

– Nytt juleteater

At både Nikoline Spjelakvik og Victoria Røising har fått stipende, gjør at Lost and Found Productions kan jobbe sammen om flere prosjekter fremover.

Kan åpne dører I helga spilles Love and the Ocean for fulle hus på hjemmebane på Dverberg. Senere i oktober står den internasjonale teaterfestivalen Meteor for tur.

– Vi er nå blitt tre i kompaniet, og skal sammen jobbe med ei ny forestilling som heter «Terror stories». Den handler om sammenhengen mellom dem som oppsøker frykt og dem som sprer frykt. Stipendet gjør at man gjøre prosjekter med fokus på det kunstneriske og tenke mindre på økonomi. Nå kan jeg tenke på å få beina plantet i bransjen, sier Spjelkavik.

Hun røper også at man jobber med et nytt og spennende juleteater, og at det jobbes med å få presentert forestillingen «Love and the ocean» internasjonalt.

– Vi også å få til en turné med skoleforestillingen «Oh Baby Baby», sier hun.

Hun er glad for at stipendet kommer akkurat nå.

– Med alle avlysningene i sommer, er det spesielt fint å få stipendet akkurat nå, sier hun.