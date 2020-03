Tre nominert til Willy Oftedals Ærespris

Andøy

Oftedal var i en mannsalder svært sentral under Rock Mot Rus.

– Vi har fått inn mange gode forslag også i år, og det blir en vanskelig jobb for Rock Mot Rus-styret og avgjøre hvem som skal få prisen, sier festivalsjef Kristin Krey. Prisen er en nasjonal pris, og det er kommet inn nominasjoner fra hele landet, forteller Krey.

Dette er de tre nominerte til årets Willy Oftedals Ærespris:

Fjellparkfestivalen ved festivalsjef Simen R. Berrefjord, Flekkefjord

er en idealistisk, ungdomsdrevet rockefestival som sparkes av den tredje helga i juli hvert år i den lille sørlandsbyen Flekkefjord. Festivalen har vært arrangert hvert år kontinuerlig siden 1982, og er med sine 38 år i 2020

Norges lengstlevende rockefestival – og mye eldre enn samtlige styremedlemmer.

Vi nominerer Fjellparkfestivalen til Willyprisen fordi de i snart 40 år klart å holde 40-åringene unna. Det er unge folk som lager denne festivalen. Sånn har det vært siden 1982. Festivalsjef Simen R. Berrefjord er under 30 år, og han er eldstemann i festivalledelsen. Fjellparkfestivalen arrangeres for 38. gang til sommeren.





Leif Munkelien fra Skogbygda, Nes

Leif Munkelien startet Metalheads Against Bullying i 2015. Han reiser utrettelig landet rundt, med åpent hjerte og åpent sinn for å bistå mennesker i kampen for aksept og mot mobbing.

Leif gjør en forskjell for mange, både ved å være tilstede på tilstelninger samt ved å hjelpe folk i hjem og skole. Leif stiller opp for folk som sliter med rus, traumer og selvskading både gjennom én-til-én hjelp og hjelp for grupper.

Du kan se Leif og hans crew på festivaler og lignende, men den største jobben og de aller viktigste sakene er det han som løser. Han setter seg gjerne i bilen for å kjøre tur retur Årnes - Stavanger - for å ta vare på noen som har det vanskelig.

­– Det er superkult og en ære å bli nominert, sa Munkelien til Rock Mot Rus da han fikk telefonen om at han var nominert.





Siv Janna Glømmi, Kringsjå, Oslo

Siv Janna Glømmi er rekrutteringsansvarlig i organisasjonen ROCKSLO

Dette sier forslagstiller om Siv Janna: I sin rolle som klubbleder på Hamna Fritidsklubb er hun som en mor for alle som setter en fot inn døra. På det lille området klubben disponerer har Siv Janna vært delaktig i å skape mest mulig hygge pr m2 som overhodet er mulig - og ikke fordi det er en del av jobben eller fordi hun må, men fordi hun oppriktig vil og ønsker at det skal bli som et hjem for ungdommene som kommer dit.

Som klubbleder og som menneske er Siv Janna en livredder, motivator og forkjemper for unge og kultur, hvor det å utgjøre en forskjell er den største og eneste fortjenesten. Og det minste vi kan gjøre er å anerkjenne det.

– Wow! Så hyggelig. Jeg følger jo dere og applauderer dere, skriver Rock Mot Rus i en pressemelding.

Tidligere vinnere:

2011 Reidulf Solbakken, Radio Harstad

2012 Tore Arholm Tobiassen, grunnlegger av Xplosif Hiphop Festival

2013 Tonje Unstad, visesanger

2014 Tore Mathisen Grøtte, Alta

2015 Trond Lind Hansen, Andenes

2016 Per Inge Olsen, Nesseby

2017 Øystein Bjørstad Lindbeck, Sortland

2018 Roy-Arne Westermann, Kjøpsvik

2019 Atle Borgeteien, Stovner Rockefabrikk i Oslo