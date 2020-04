Rock Mot Rus fikk 207.000 kroner fra Rock Mot Virus fredag

Andøy

Seerne støttet festivalen med 57.000 kroner i løpet av kvelden. I løpet av kvelden kunne Rock Mot Rus opplyse at Sparebank 1, Samfunnsløftet støtter festivalen med 150.000 kroner. Dermed stoppet resultatet på totalt 207.000 kroner, skrives det i en pressemelding.

– Det er helt overveldende. Vi er utrolig takknemlige. Dette er midler vi trenger for å motvirke at ikke skadene ved avlysningen av festivalen blir for store. Våre gjester er unge folk. Går alt som vi håper, og vi kan arrangere den 39. Festivalen palmehelga i 2021. Da vil det være to år siden sist festival. Det kan være lenge nok til at vi har mistet mange i vår unge og hurtig omskiftende målgruppe, sier festivalsjef Kristin Krey i meldingen.

Det var ti personer i idrettshallen på Andenes.

–Vi er så stolt over gjengen som sammen har tatt et imponerende løft med en sending som varte i nærmere ni timer. Charles Ellingsen har imponert oss alle som produsent. Han har jobbet for dette i tre uker. Nikoline Spjelkavik hadde en stø hånd med regien. Linn Cecilie Rønneberg løste også flere oppgaver. Eskil Løkke det samme. Lars-Petter Dahl sto for lyden og Thomas Seines leverte lys. Samme gjengen er i gang igjen med en finalesending lørdags kveld med kåring av vinner i rockemønstringa der 34 deltagere fra hele Norge deltok, sier programleder Svein Spjelkavik, som ledet showet sammen med Constanse Kleppe.

Pan fra Andenes og Joakim Hansen, Nordlands pøbel, Sorland/Øksne, sto for liveinnslagene fra scena. Moddi og Violet Road fylte alene en hel time av sendinga med musikalske innslag og historier knyttet til deres forhold til Rock Mot Rus.

– Vi er alle artist-vennene våre stor takk skyldig, sier Spjelkavik i meldingen.